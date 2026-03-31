Kiné Ndiaye Rose officiellement mariée : qui est son mari ?

L’actrice sénégalaise Kiné Ndiaye Rose a officiellement uni sa destinée à celle de Mouhamed Mbaye, à l’issue d’une cérémonie religieuse célébrée le samedi 28 mars 2026 à Dakar. Une union attendue, qui vient consacrer plusieurs années de relation discrète entre les deux partenaires. Elle s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans la série Virginie.

Lors des fiançailles, Mouhamed Mbaye a offert à sa future épouse 5 millions de FCFA en warou garr, une parure en or et un iPhone 17. Le couple, discret depuis 2018, a officialisé son union après plusieurs années en retrait des projecteurs. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses et marquées par des messages d’affection envers l’actrice. Kiné Ndiaye Rose est la petite-fille de Doudou Ndiaye Rose, grand maître du tambour au Sénégal. Elle a perdu son père il y a trois ans.

Le mariage a été officialisé à travers la cérémonie du Takou Diakka, une étape centrale des unions musulmanes au Sénégal. Organisé dans une atmosphère à la fois solennelle et festive, l’événement a réuni familles, proches et invités venus témoigner de leur soutien au couple.

Entre prières, bénédictions et échanges familiaux, la cérémonie s’est déroulée dans le respect des traditions. Petite-fille du célèbre tambour-major Doudou Ndiaye Rose, Kiné Ndiaye Rose s’inscrit ainsi dans une continuité culturelle forte, en ancrant son mariage dans les rites religieux et coutumiers de son milieu.

Une réception plus large est d’ailleurs annoncée pour avril 2026, afin de permettre à un public élargi de célébrer cette union au-delà du cadre intime du Takou Diakka.

Un époux discret, et une actrice en pleine ascension

Peu connu du grand public, Mouhamed Mbaye se distingue par sa discrétion. Les informations relayées par la presse sénégalaise indiquent que le couple entretient une relation depuis 2018, loin de l’attention médiatique. Si son identité a été révélée lors des fiançailles en mars 2026, aucun détail précis n’a été confirmé concernant sa profession ou son parcours. Les médias s’accordent toutefois à le décrire comme un homme évoluant en dehors de la sphère people, attaché à la confidentialité de sa vie privée.

Parallèlement à cet événement personnel, Kiné Ndiaye Rose poursuit une trajectoire remarquée dans l’audiovisuel sénégalais, notamment au sein de Marodi TV. Elle s’est imposée auprès du grand public grâce à son rôle dans la série Virginie, où elle incarne une collégienne au caractère affirmé. Son jeu naturel et expressif lui a permis de gagner rapidement en popularité, notamment auprès des jeunes téléspectateurs.

L’actrice figure également au casting de Belle‑Famille, une autre production à succès, dans laquelle elle interprète un personnage au cœur de dynamiques familiales et sentimentales suivies de près par le public. Certaines de ses scènes, largement relayées sur les réseaux sociaux, contribuent à renforcer sa notoriété.