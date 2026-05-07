Sénégal : après leur divorce, il menace son ex-épouse de publier ses contenus intimes

Un hôtelier de 39 ans, identifié comme Gora Sow, domicilié à Rufisque, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) puis déféré au parquet ce mercredi, pour des faits présumés de violences conjugales, harcèlement et menaces de diffusion de contenus intimes, rapporte Senego citant le journal Libération.

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Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause aurait exercé, tout au long du mariage, des violences physiques répétées sur son épouse, lui causant notamment des blessures à l’œil droit. Un certificat médical a établi une incapacité temporaire de travail (ITT) de quinze jours. Le divorce a été prononcé en décembre 2025, mais loin de tourner la page, le prévenu a alors basculé dans le chantage numérique.

Après la séparation, Gora Sow aurait transmis à son ex-épouse, via WhatsApp en mode « vue unique », des images et vidéos intimes issues de leur vie de couple, avant de proférer des menaces de diffusion sur les réseaux sociaux pour la contraindre à renouer avec lui. Malgré plusieurs mises en demeure, il aurait poursuivi ses actes de harcèlement, multipliant appels et messages insistants, selon les témoignages recueillis par les enquêteurs.

Entendu par la DIC, Gora Sow a d’abord nié les faits avant de se raviser. Il a finalement évoqué des regrets, affirmant vouloir simplement « faire revenir » son ex-épouse, qu’il dit encore aimer. Il est poursuivi pour coups et blessures volontaires, menaces de diffusion de données à caractère personnel et harcèlement, des infractions susceptibles d’entraîner de lourdes peines au Sénégal, où la législation sur la cybercriminalité et les violences conjugales a été renforcée ces dernières années.