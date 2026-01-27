Kim Jong-un dévoilera la prochaine étape de la dissuasion nucléaire au congrès du parti

Mardi 27 janvier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé que le prochain congrès du parti au pouvoir présentera « la prochaine étape » du plan de dissuasion nucléaire du pays, a rapporté l’agence officielle KCNA à l’occasion d’un essai de missile balistique mené le même jour. Selon le communiqué diffusé par KCNA, Kim a déclaré que le congrès « clarifiera les plans pour la prochaine étape visant à renforcer la force de dissuasion nucléaire du pays ».

L’agence KCNA, relais officiel des décisions et déclarations de Pyongyang, précise que ces propos ont été tenus dans le cadre d’un essai de missile balistique sans autres détails techniques sur le type ou la portée du projectile testé. Le communiqué n’a pas indiqué le lieu exact de l’essai ni fourni d’éléments supplémentaires sur l’opération militaire qui accompagnait la déclaration.

Le congrès évoqué par Kim concerne le sommet du parti au pouvoir, la Workers’ Party of Korea (WPK), institution centrale de la vie politique nord-coréenne. KCNA qualifie régulièrement ces assemblées de moments destinés à définir les orientations stratégiques et militaires du régime. Le message de Kim, diffusé lors d’un test d’armement, souligne la volonté affichée du leadership nord-coréen de lier calendrier politique et démonstrations de force.

Contexte et portée des annonces

Les essais balistiques nord-coréens font régulièrement l’objet de communiqués officiels dans lesquels Pyongyang présente ces opérations comme des éléments de sa politique de défense. KCNA, qui relaie la voix de l’État, a mis en avant l’articulation entre l’activité militaire et les instances décisionnelles du parti. Le vocabulaire utilisé par Kim—« renforcer la force de dissuasion nucléaire »—inscrit la déclaration dans une continuité de rhétorique étatique centrée sur l’autodéfense et la consolidation des capacités stratégiques.

Depuis plusieurs années, la Corée du Nord multiplie les essais d’armes de différents calibres et communique fréquemment sur ses avancées militaires via KCNA. Les congrès du parti représentent, pour le régime, des moments institutionnels privilégiés pour annoncer des orientations politiques, économiques et militaires et pour légitimer des décisions majeures au sein de l’appareil étatique.

Les éléments rendus publics par KCNA ce mardi ne précisent ni le calendrier exact du congrès ni la nature opérationnelle des mesures envisagées pour « la prochaine étape » de la dissuasion nucléaire. Le seul fait établi dans le communiqué officiel est la déclaration de Kim lors d’un essai de missile balistique, telle que rapportée par l’agence d’État.