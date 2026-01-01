Accueil En Brève Kherson : la Russie annonce au moins 20 morts après une frappe de drone ukrainienne

La Russie a accusé, jeudi 1er janvier, l’armée ukrainienne d’avoir mené pendant la nuit du Nouvel An une attaque de drones dans la partie de la région ukrainienne de Kherson contrôlée par Moscou, faisant au moins 20 morts, selon un communiqué. Le Comité d’enquête russe affirme qu’un café du village de Khorly a été touché par une attaque « massive » de drones ukrainiens. Le gouverneur de la région, nommé par Moscou, Vladimir Saldo, a déclaré sur Telegram qu’au moins 24 personnes avaient été tuées et « dizaines d’autres » blessées, et a publié des images montrant plusieurs corps carbonisés.