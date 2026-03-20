Beyoncé : vive altercation verbale entre Justin Bieber et Usher à l’after-party des Oscars

Altercation verbale entre Justin Bieber et Usher lors de l’after-party post-Oscars organisée par Beyoncé et Jay‑Z : selon TMZ, les deux artistes se sont affrontés verbalement dans une scène tendue mais brève, sans contact physique et sans intervention policière.

La soirée, réputée pour rassembler l’élite d’Hollywood, a été organisée par Beyoncé et Jay‑Z. Toujours d’après TMZ, Justin Bieber et Usher, déjà aperçus ensemble en 2022 au bord du Coeur d’Alene Lake (Idaho), se sont retrouvés face à face lors de cette after‑party.

Des sources proches de Justin Bieber ont rapporté à TMZ qu’Usher se serait approché de Justin avec « énergie et la colère », menant à une « vive altercation » entre les deux hommes. Selon ces mêmes sources, il n’y a eu aucun contact physique et l’échange n’aurait pas duré longtemps. L’objet précis de la dispute n’a pas été précisé.

Invités présents et réactions

Parmi les personnalités présentes à l’after‑party figuraient, selon TMZ, des noms tels que Taylor Swift, Travis Kelce, Michael B. Jordan, Ryan Coogler, Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Austin Butler, Jacob Elordi, Emma Stone, Emma Watson, Kendall Jenner, Megan Fox, Kris Jenner, Sofia Vergara, Vin Diesel, Jon Batiste, Jack O’Connell, Chloe Bailey, ainsi que Vanessa et Natalia Bryant.

La présence d’Hailey Bieber, épouse de Justin Bieber, a également été signalée par nos confrères, ajoutant une dimension médiatique supplémentaire à l’incident rapporté. Aucune autre précision sur la réaction des invités présents n’a été communiquée par TMZ.

Les tentatives de TMZ pour obtenir un commentaire de l’entourage d’Usher sont restées sans réponse au moment des premiers reportages. De leur côté, des sources proches du chanteur Justin Bieber ont déclaré qu’il cherchait désormais à « effacer tout le monde de son passé », selon les propos repris par TMZ.

Aucun élément publié ne fait état d’une intervention policière lors de l’altercation. Les informations disponibles indiquent que l’échange est resté verbal et circonscrit à la soirée elle‑même.

Les détails concernant le motif de la confrontation n’ont pas été fournis par les sources citées, et TMZ précise que l’incident n’aurait pas été long ni suivi d’actions supplémentaires au cours de l’after‑party.