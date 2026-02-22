Joyce Jonathan proche de Vianney : « on a eu un crush »

Joyce Jonathan et Vianney se sont associés en 2016 autour du titre « Les filles d’aujourd’hui », un single paru le 5 février 2016 qui a propulsé les deux artistes dans un large succès médiatique et commercial : plus de 75 000 exemplaires vendus, un clip ayant dépassé les 90 millions de vues et une certification disque d’or, selon les chiffres communiqués à l’époque. Co-écrit, co-composé et co-interprété par Joyce Jonathan et Vianney, ce morceau figure sur le troisième album de la chanteuse et continue d’être écouté régulièrement.

Autrice-compositrice dès ses débuts, Joyce Jonathan a commencé la chanson à l’âge de sept ans et a publié son premier album, Sur mes gardes, en 2010. En 2016, déjà reconnue sur la scène française, elle a partagé avec Vianney une création née d’une période personnelle difficile : la chanson est d’abord partie d’un texte qu’elle avait conçu pour adresser une pique à un ex-partenaire.

Selon les éléments rapportés par Joyce Jonathan, la diffusion initiale de la chanson sur les réseaux sociaux a attiré l’attention de Vianney, alors au tout début de sa carrière. Ce contact numérique a débouché sur une collaboration réelle : ils ont retravaillé ensemble le morceau, notamment en modifiant entièrement le refrain, jusqu’à aboutir à la version publiée en 2016.

Naissance et réception d’un duo

Dans une interview sur M Radio auprès de Christophe Beaugrand, Joyce Jonathan est revenue sur la genèse de « Les filles d’aujourd’hui » et sur le lien créé avec Vianney. Elle a raconté que le message lui avait été retourné par Vianney, qui lui a fait part de son intérêt pour la chanson : « Et en fait c’est Vianney qui a reçu le message. On se parlait un tout petit peu sur les réseaux sociaux et il m’a dit qu’il adorait la chanson. Je lui ai dit que j’avais fait la chanson jusqu’au refrain, mais le refrain, il fallait le retravailler… Et il m’a dit : Bah j’aimerais trop qu’on le retravaille ensemble. »

Joyce Jonathan a précisé la nature de leur travail commun sur le titre : « On est parti de la base des Filles d’aujourd’hui, et puis le refrain, on l’a complètement changé… On a vraiment fait ça main dans la main« , a-t-elle confié, décrivant un processus collaboratif où chacun a apporté sa contribution à l’écriture et à la composition.

Au fil des années, le duo artistique est resté associé dans l’imaginaire du public et dans des projets communs. Les deux chanteurs, qui partagent des affinités stylistiques, ont notamment chanté ensemble au sein de la troupe des Enfoirés. Joyce Jonathan a qualifié leur relation de proximité amicale en revenant sur leurs échanges : « Ensemble, on s’est retrouvé, on a eu un crush amical« , a-t-elle déclaré.

Les chiffres liés à « Les filles d’aujourd’hui » témoignent d’une longévité d’audience : le single a été certifié disque d’or, le clip a atteint les dizaines de millions de vues et, d’après les données évoquées, le titre est encore écouté plus de 250 000 fois par jour.