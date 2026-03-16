Journée FIFA mars 2026: la liste de la Guinée pour défier le Togo et le Bénin

À moins de deux semaines de ses matchs amicaux face au Togo et au Bénin, le sélectionneur national de la Guinée, Paulo Duarte, a dévoilé une liste de 25 joueurs. Serhou Guirassy, Ilaix Moriba ou encore Yakhouba Gnagna Barry figurent dans ce groupe du Sily National, déterminé à peaufiner ses automatismes avant les prochaines échéances.

Le sélectionneur de la Guinée, Paulo Duarte, a levé le voile sur sa liste de 25 joueurs pour les deux matchs amicaux contre le Togo et le Bénin, programmés respectivement les 27 et 31 mars prochains. Pour ce double rendez-vous, Le technicien portugais a misé sur une ossature solide, en conservant ses cadres habituels. L’attaque sera portée par Serhou Guirassy, figure emblématique de la sélection, tandis que plusieurs internationaux retrouvent le groupe, dont Ilaix Moriba, Ibrahima Diakité, Saïdou Sow et Yakhouba Gnagna Barry.

Quatre nouveaux visages font leur entrée : Mohamed Kaba, Abdoulaye Camara, Lamine Diaby-Fadiga et Mansour Camara, élargissant les options de Duarte pour ces rencontres préparatoires cruciales. Dans les cages, Soumaila Sylla (Reims) et Ousmane Camara (Loubha FC) compléteront la garde rapprochée. La défense, le milieu et l’attaque mêlent habilement jeunes talents et expérimentés évoluant aux quatre coins de l’Europe et de l’Asie, offrant à la Guinée une combinaison d’expérience et de potentiel.

La liste de la Guinée:

Gardiens :

Soumaila Sylla (Reims/France)

Ousmane Camara (Loubha FC/Guinée)

Mohamed Camara (Ashanti Kotoko/Ghana)

Défenseurs :

Mohamed Soumah (Sirius/Suède)

Sékou Sylla (Deen Hagg/Pays-Bas)

Ibrahima Brèze Fofana (Hammarby/Suède)

Issiaga Sylla (Asteras/Grèce)

Mory Konate (Mechelen/Belgique)

Ibrahim Diakité (Cercles Brugges/Belgique)

Saïdou Sow (Clermont Foot/France)

Mansour Camara (Al-Kholood/Arabie Saoudite)

Milieux :

Jocelyn Janneh (SC Bastia/France)

Mohamed Kaba (FC Nantes/France)

Sékou Bangoura (Columbus Crew/USA)

Morlaye Sylla (Damac FC/Arabie Saoudite)

Seydouba Cissé (Leganes/Espagne)

Ilaix Moriba Kourouma (Celta Vigo/Espagne)

Attaquants :

Yadaly Diaby (Grenoble/France)

Ousmane Camara (GZ Power/Chine)

Aliou Badara Baldé (ST Gallen/Suisse)

Mohamed Touré (Plzen/Tchèque)

Abdoulaye Camara (Vejle/Danemark)

Lamine Diaby Fadiga (Rakow/Pologne)

Serhou Guirassy (Dortmund/Allemagne)

Yacouba Gnagna Barry (Horoya AC/Guinée)





