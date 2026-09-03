José Mourinho botte en touche au sujet de Lionel Messi

José Mourinho s’est montré prudent lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir international de Lionel Messi. Alors que l’attaquant de l’Inter Miami a annoncé son intention de tourner la page avec l’Argentine, l’entraîneur du Real Madrid a préféré éviter de tirer des conclusions hâtives.

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s’est montré particulièrement prudent lorsqu’il a été invité à réagir à la situation de Lionel Messi et à son avenir avec la sélection argentine. Le technicien portugais s’exprimait en conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Real Betis, vendredi, en Liga.

Interrogé sur l’annonce de Messi concernant son départ de l’équipe nationale, Mourinho a reconnu qu’il était difficile de commenter la situation de l’attaquant de l’Inter Miami. Lionel Messi a en effet annoncé cette semaine sa décision de mettre un terme à son aventure avec la sélection argentine. Une décision qui intervient après plusieurs années au sommet avec l’Albiceleste, couronnées notamment par un titre de champion du monde en 2022.