Crise diplomatique entre Berlin et Moscou : fermetures croisées d’instituts culturels et de consulats

Les tensions entre l'Allemagne et la Russie connaissent une brutale escalade marquée par des expulsions et des suspensions d'activités culturelles et diplomatiques.

L’Allemagne a annoncé le 1er septembre 2026 la fermeture prochaine de la Maison russe des sciences et de la culture à Berlin, accompagnée de celle du consulat général russe installé à Bonn. Le gouvernement fédéral accuse formellement Moscou d’être l’instigateur direct d’une tentative d’attaque au drone explosif ayant ciblé le tarmac de l’aéroport international de Leipzig/Halle le 4 août 2026.

La riposte de la diplomatie russe ne s’est pas fait attendre face à ces mesures de rétorsion. Moscou a répliqué le 3 septembre 2026 en décrétant la cessation imminente de toutes les activités et la fermeture programmée des antennes du Goethe-Institut réparties à travers la Fédération de Russie, actant une rupture culturelle majeure entre les deux pays.

L’établissement berlinois visé par les autorités fédérales opère sous la tutelle directe de Rossotrudnitchestvo, l’agence d’État russe dédiée aux affaires internationales. Cette structure officielle se trouve frappée par un régime sévère de sanctions de l’Union européenne ainsi que par un gel de ses avoirs bancaires depuis juillet 2022, Bruxelles l’identifiant comme un relais d’influence stratégique et de propagande pour le Kremlin.

Malgré les mesures restrictives et le blocage financier imposés par les Vingt-Sept à l’encontre de Rossotrudnitchestvo, quinze Maisons russes parviennent à rester pleinement opérationnelles dans plusieurs pays du bloc communautaire. Des représentations continuent ainsi d’accueillir des usagers et de dispenser des programmes culturels en France, notamment à Paris, mais également en Belgique, en Italie ou encore en Hongrie.

Un durcissement diplomatique à l’échelle du continent

La décision allemande s’inscrit dans un mouvement d’éviction plus large à travers l’Europe. Au total, neuf États du continent ont déjà mis un terme définitif aux opérations des représentations locales de Rossotrudnitchestvo depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, des fermetures strictes ayant notamment été actées par la Roumanie, le Danemark et la Moldavie.