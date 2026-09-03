Espagne : Marcos Llorente officialise sa retraite internationale à l’âge de 31 ans

Le joueur de l'Atlético de Madrid Marcos Llorente a mis fin à son aventure avec la sélection espagnole après six années sous le maillot national.

Le milieu polyvalent de l’Atlético de Madrid Marcos Llorente a officialisé le 3 septembre 2026 sa retraite internationale. À l’âge de 31 ans, le joueur madrilène tourne définitivement la page de son histoire avec l’équipe nationale d’Espagne, après avoir représenté son pays lors des grands rendez-vous internationaux de ces dernières saisons.

L’international espagnol a partagé sa décision à travers un message publié sur son compte Instagram officiel. Dans cette déclaration adressée à ses supporters, il a expliqué qu’il s’agissait d’un choix personnel mûrement réfléchi, marquant une étape charnière dans sa vie de footballeur professionnel et refermant un chapitre débuté au plus haut niveau continental.

Le joueur a également tenu à préciser que sa décision de quitter la sélection espagnole était déjà actée bien avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Marcos Llorente a souligné que cette orientation de carrière ne dépendait en rien de son temps de jeu accordé durant la compétition ni des résultats sportifs enregistrés par la formation ibérique lors du tournoi.

Lancée en 2020, son aventure avec la Roja s’achève avec un total de 27 sélections disputées sur la scène mondiale et européenne. Durant cette période sous le maillot de l’équipe d’Espagne, Llorente a notamment pris part à l’Euro 2021 ainsi qu’aux phases finales des Coupes du monde 2022 et 2026, se démarquant par son profil athlétique et sa capacité à occuper plusieurs rôles sur le terrain.

Poursuite de son parcours sous le maillot de l’Atlético de Madrid

Bien qu’il mette un terme définitif à son parcours sous le maillot de la sélection nationale espagnole, le milieu polyvalent poursuit sa carrière professionnelle au quotidien. Marcos Llorente reste pleinement engagé en club avec l’Atlético de Madrid, où il continuera d’évoluer au sein de l’effectif entraîné par Diego Simeone pour les prochaines échéances en championnat et en coupe d’Europe.