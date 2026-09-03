Mercato : L’international congolais Cédric Bakambu s’engage avec le San Diego FC en MLS

Libre depuis son départ du Real Betis, l'attaquant des Léopards Cédric Bakambu poursuit sa carrière outre-Atlantique sous les couleurs de la franchise californienne du San Diego FC.

La franchise de Major League Soccer du San Diego FC a officialisé le jeudi 3 septembre 2026 le recrutement de l’attaquant congolais Cédric Bakambu. La nouvelle écurie nord-américaine sécurise ainsi les services d’un renfort offensif d’expérience pour consolider son effectif au sein du championnat d’élite des États-Unis.

Âgé de 35 ans, l’international de la RD Congo a paraphé un contrat courant jusqu’à la fin de la saison 2026. L’accord paraphé avec les dirigeants californiens inclut également plusieurs options contractuelles, permettant d’étendre son engagement pour la saison MLS Sprint 2027 ainsi que pour l’exercice 2027-2028.

Le joueur s’engage en tant qu’agent libre sur le sol américain après l’expiration définitive de son engagement avec le Real Betis à la fin du mois de juin 2026. Son départ de la formation espagnole de Liga lui a permis de négocier librement son arrivée et de choisir ce nouveau défi compétitif outre-Atlantique sans la moindre indemnité de transfert.

Cette signature majeure intervient après sa participation à la Coupe du monde 2026 disputée cet été sous le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo. Cadre de sa sélection nationale, Cédric Bakambu a pris part à cette campagne planétaire historique dont le parcours s’est arrêté lors des seizièmes de finale de la compétition.

Un parcours prolifique à travers six pays

Au cours d’une longue carrière professionnelle débutée en 2010 sous les couleurs du FC Sochaux, le buteur congolais a accumulé une solide expérience internationale. Bakambu a désormais évolué dans six pays différents à travers le monde, passant successivement par la France, la Turquie, l’Espagne, la Chine, la Grèce et désormais les États-Unis, avec un total de près de 200 buts inscrits en club.