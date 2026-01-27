Jonas Omlin transféré en Allemagne

Jonas Omlin, gardien international suisse âgé de 32 ans et sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach, a été prêté au Bayer Leverkusen jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Le transfert temporaire intervient alors que le club rhénan doit compenser l’absence prolongée de son titulaire Mark Flekken; Omlin portera le numéro 18 et rejoint ainsi l’effectif pour la seconde partie de la saison.

Le joueur avait rejoint le Borussia Mönchengladbach en 2023 en provenance du Montpellier HSC, club de première division française. Pour les Fohlenelf, Jonas Omlin a disputé 36 matchs officiels depuis son arrivée. Ces éléments de carrière figurent dans les informations communiquées par les clubs au moment de l’annonce du prêt.

À l’annonce de son arrivée au Bayer Leverkusen, Jonas Omlin a déclaré : « Je suis ravi qu’un club comme le Bayer Leverkusen me fasse confiance. C’est un club de Ligue des Champions qui a de grandes ambitions. C’est une tâche formidable que de soutenir ma nouvelle équipe et de contribuer à atteindre les objectifs fixés. »

Modalités et justification du recrutement

Le prêt d’Omlin a été officialisé comme solution immédiate au déficit de gardiens provoqué par la blessure de Mark Flekken, indisponible pour plusieurs mois selon les informations fournies par le Bayer Leverkusen. Le contrat de prêt court jusqu’à la fin de la saison 2025-2026, ce qui couvre la période restante de la saison en cours.

Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, a justifié le recrutement en mettant en avant l’expérience internationale du joueur et sa trajectoire en club : « Jonas Omlin est un gardien de but expérimenté au niveau international qui a maintes fois démontré son talent dans des clubs en Suisse, en France et en Bundesliga. Jonas complète notre trio de gardiens de but après la blessure de Mark. Avec lui, Janis Blaswich et Niklas Lomb, nous sommes à nouveau prêts à relever les défis des semaines et des mois à venir. »

Leverkusen a donc ajouté Jonas Omlin à son groupe de gardiens pour assurer la continuité sportive et la concurrence interne entre portiers, la gestion de la blessure du titulaire étant au cœur de cette décision de marché. Les deux clubs impliqués, Borussia Mönchengladbach et Bayer Leverkusen, ont communiqué l’accord de prêt conformément aux procédures habituelles de transfert entre clubs professionnels.