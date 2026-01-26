Jérôme Roussillon signe à Amiens SC en Ligue 2

Jérôme Roussillon, arrière gauche de 33 ans, s’est engagé avec l’Amiens SC jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club picard ce lundi. Libre depuis la résiliation de son contrat avec Charlton, club anglais de Championship, le joueur rejoint une équipe classée 16e de Ligue 2 BKT et apporte à la défense amiénoise un profil expérimenté fort de 153 matches de Bundesliga, 117 rencontres de Ligue 1 et dix apparitions en Ligue des champions.

Le communiqué d’Amiens précise que Roussillon n’a disputé aucun match de championnat avec l’équipe première au cours de la présente saison avant sa signature. Le club confirme ainsi l’arrivée d’un élément libre de tout contrat, disponible pour renforcer un secteur défensif en quête de stabilité dans la deuxième moitié du championnat.

Formé et passé par Sochaux et Montpellier au cours de sa carrière, Roussillon possède un vécu professionnel conséquent, tant au niveau national qu’européen. Ses statistiques cumulées en championnats majeurs et en compétition continentale constituent l’essentiel des éléments avancés par le club pour justifier son recrutement à court terme.

Profil et rôle attendu au sein du collectif amiénois

Amiens met en avant, dans son communiqué, « plusieurs centaines de matches professionnels » au compteur du latéral gauche et souligne son « vécu important dans des championnats exigeants ». Le club insiste sur les qualités recherchées : expérience, rigueur et fiabilité, des attributs qu’il attend voir mobilisés lors de la seconde partie de la saison.

Les chiffres mentionnés dans l’annonce détaillent son parcours récent : 153 matches disputés en Bundesliga avec le VFL Wolfsburg et l’Union Berlin, ainsi que 117 matches en Ligue 1, complétés par dix participations en Ligue des champions. Ces éléments sont avancés sans précision chronologique supplémentaire dans le communiqué publié par Amiens SC.

La signature intervient après la fin de son engagement avec Charlton, dont le contrat a été résilié, laissant le joueur libre de s’engager avec un nouveau club. Amiens a convaincu Roussillon de rejoindre l’effectif pour la fin de saison, sans autre information publique sur la durée précise des premiers entraînements, son numéro de maillot ou sa disponibilité immédiate pour la prochaine rencontre du championnat.

Le club picard présente cet apport d’expérience comme une réponse directe aux besoins du collectif pour cette période compétitive de la saison, en attente de la contribution du nouveau venu sur le terrain et des choix techniques de l’encadrement pour l’intégrer au dispositif défensif d’Amiens SC.