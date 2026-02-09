Jean-Jacques Goldman affirme que Jack Lang lui a posé la main sur l’épaule

Jean-Jacques Goldman, figure majeure de la chanson française, a croisé le chemin de personnalités aussi différentes que Céline Dion ou le politicien Jack Lang. De son passage dans le groupe Taï Phong à son rôle de chef de file des Enfoirés, en passant par sa collaboration historique sur D’eux, le parcours de Goldman reste un repère culturel, tandis que la présence médiatique de Jack Lang fait l’objet de polémiques récentes liées aux dossiers Epstein.

Artiste discret et rarement bavard sur sa vie privée, Jean-Jacques Goldman s’est fait connaître au grand public après des années de carrière commencée au milieu des années 1970. Sa carrière solo prend son envol dans les années 1980 avec des titres phares tels que Il suffira d’un signe, qui l’établissent comme une référence du répertoire français. Par la suite, il multiplie les succès et collabore avec d’autres artistes de premier plan, dont Céline Dion, partenaire sur les albums devenus des classiques de la chanson francophone.

Engagé dans le domaine caritatif, Goldman a également joué un rôle central au sein des Enfoirés, la troupe associée aux Restos du cœur. À la demande de Coluche, il a contribué à l’hymne de l’association et a dirigé la troupe pendant de nombreuses années avant de se retirer en 2016. Depuis, l’artiste est resté éloigné des scènes et des médias : il n’a pas publié d’album depuis Chansons pour les pieds (2001) et partage son temps entre la France et le Royaume-Uni.

La rencontre en 1994 et le contexte actuel autour de Jack Lang

Dans une interview accordée à TV5 en 1994, Jean-Jacques Goldman a relaté une rencontre informelle avec l’ancien ministre de la Culture Jack Lang. Interrogé par un journaliste sur une éventuelle décoration, Goldman a démenti puis raconté avoir été approché par Lang sur le plateau d’une chaîne musicale : selon ses propos, Jack Lang se serait approché de lui dans un bar, lui aurait posé la main sur l’épaule et un photographe aurait alors pris une photo avant que Lang ne s’éloigne.

Cette anecdote, racontée par Goldman à l’époque, illustre la discrétion de l’artiste face aux sollicitations publiques. Elle intervient alors que, en 2026, le nom de Jack Lang est revenu dans l’actualité pour des raisons très différentes. Selon des signalements médiatiques récents, Jack Lang serait apparu dans des éléments liés aux dossiers Epstein fin janvier. Le nom de Jeffrey Epstein, homme d’affaires américain décédé en prison en 2019, est associé à des enquêtes et des dossiers portant sur un vaste réseau d’abus sexuels.

Les médias ont également évoqué, dans la même période, la proximité de la fille de Jack Lang, Caroline Lang, avec le défunt Epstein. Ces éléments ont alimenté une couverture médiatique renouvelée autour du parcours et des relations de l’ancien ministre, déjà qualifié de « controversé » dans certains articles et sujet à des rumeurs depuis les années 1980, selon les sources publiées.

Aucune nouvelle déclaration publique de Jean-Jacques Goldman relative à ces développements n’a été mentionnée dans les éléments disponibles.