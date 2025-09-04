PAR PAYS
Bénin

« Je n’utiliserai pas mon parrainage pour quelqu’un qui ne sera pas président », Garba Yaya

Elections Générales 2026 au Bénin
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.de temps de lecture
Rubrique Politique
Rubrique politique: BWT
Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) est déterminé à quitter l’opposition au terme des élections présidentielles de 2026. Après Idrissou Bako, Yaya Garba a confirmé la volonté du parti à tourner dos à l’opposition.

C’est à travers un entretien accordé le mercredi 3 septembre 2025, que le maire de Bembéréké, Yaya Garba, élu sous la bannière de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a partagé la position de son parti.

Profitant de son passage à la CENA pour retirer son formulaire de parrainage, l’édile de l’hôtel de ville de Bembèrèkè s’est confié à la presse.

« Je crois que c’est la chance qu’on me donne de placer confiance en un candidat et qu’il sera le candidat élu, absolument « , confie-t-il.

« Je n’utiliserai pas mon parrainage pour quelqu’un qui ne sera pas président de la République », a-t-il déclaré.

Il s’abstient néanmoins de donner des indices affirmant son attachement à la discipline du groupe. « Le parti politique, la vocation, c’est de conquérir le pouvoir ou d’exercer le pouvoir. Donc, le candidat de mon parti sera le président de 2026. C’est à lui que je donnerai, naturellement, mon parrainage », insiste t-il.

