Eurovision 2026 : la prestation de Monroe analysée, peut-elle remporter le concours ?

La France a renoué avec une tradition audacieuse en choisissant une jeune chanteuse de 17 ans pour représenter le pays lors du concours Eurovision 2026. Monroe, cantatrice révélée par l’émission Prodiges, a livré une prestation marquante devant des millions de téléspectateurs. Son interprétation lyrique du titre Regarde a suscité un vif intérêt, tandis que les paris sur ses chances de victoire restent incertains à quelques minutes du verdict final.

Ce samedi 16 mai, à 22h25, Monroe est montée sur scène pour présenter sa chanson dans une mise en scène épurée associant des nuances de blanc et de noir. Vêtue d’une robe blanche, la jeune artiste a démontré l’étendue de ses capacités vocales, enchaînant des notes lyriques complexes qui illustrent sa spécialité. Cette performance technique a marqué les esprits, faisant écho à l’exigence d’un concours qui célèbre la diversité et le niveau des talents européens.

Cette sélection de Monroe est notable, car elle rappelle la précédente case de figure rare où une mineure avait été choisie : en 1991, Nathalie Pâque, alors âgée de 11 ans, avait représenté la France au concours. La décision de la délégation française, dirigée par Alexandra Redde-Amiel, intervient un an après la participation de Louane, perçue comme favorite mais qui avait finalement pris la septième place. La comparaison entre ces performances anime les débats sur les chances réelles de Monroe de se hisser sur le podium.

Évolution des pronostics et contexte du concours Eurovision 2026

Depuis plusieurs semaines, Monroe figurait régulièrement parmi les cinq meilleurs favoris des bookmakers, valorisant ainsi son profil. Cependant, sa position a reculé dans les derniers jours précédant l’annonce des résultats, la plaçant provisoirement neuvième. Si ce classement se confirme, ce score serait inférieur à celui de Louane en 2025, ainsi qu’à ceux obtenus par Slimane et Barbara Pravi, respectivement quatrième et deuxième durant leurs éditions respectives.

Ce positionnement ne la placerait pas non plus au niveau des meilleures performances françaises récentes, même s’il serait nettement supérieur aux résultats décevants enregistrés par Bilal Hassani et La Zarra lors des éditions précédentes. Ce classement démontre la compétitivité accrue du concours, où chaque prestation est minutieusement scrutée par le public européen et les experts.

À titre de référence, l’édition 2025 de l’Eurovision avait couronné l’Autrichien JJ, avec sa chanson Wasted Love. Il avait succédé à Nemo, le représentant suisse, qui a par la suite restitué son trophée en signe de contestation contre la participation israélienne. L’année 2023 avait vu le succès de Loreen, artiste suédoise qui a remporté pour la deuxième fois le concours avec son titre Tattoo, devenu le titre le plus streamé dans l’histoire de l’Eurovision.

Le palmarès récent met également en lumière des vainqueurs emblématiques tels que Maneskin, Jamala, Mans Zelmerlow ou encore Conchita Wurst, qui ont marqué le concours par des performances et des représentations artistiques fortes. Le suspense reste entier ce soir quant à l’identité de l’artiste qui succèdera à ces figures majeures du concours, avec Monroe en lice parmi une compétition européenne toujours plus relevée.