Emmanuel-Philibert de Savoie et Clotilde Courau demandent le divorce

Après une courte période aux côtés de l’acteur Gérard Depardieu, Clotilde Courau a rencontré Emmanuel-Philibert de Savoie. Le couple s’est marié le 25 septembre 2003 à la basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs à Rome, en présence de 1 200 invités ; la cérémonie a été retransmise à la télévision et a permis à l’actrice de devenir princesse du Piémont et de Venise.

De cette union sont nées deux filles : la princesse Vittoria, née en 2003, puis la princesse Luisa, née en 2006. Selon les informations publiées, le couple est séparé depuis 2021, après 22 ans de mariage.

Le 15 mars 2025, Emmanuel-Philibert de Savoie a déclaré dans les colonnes du Corriere della Sera que sa relation avec Clotilde Courau était terminée. Quelques mois plus tard, il a également indiqué être tombé sous le charme de l’ancienne mannequin mexicaine Adriana Abascal et a affirmé vouloir vivre avec elle.

Procédure de divorce et déclarations du prince

Le prince a annoncé avoir lancé une procédure de divorce. Il a précisé avoir engagé cette démarche en cohérence avec ses valeurs personnelles et chrétiennes, souhaitant aborder chaque étape de sa vie privée avec responsabilité, et a ajouté que la séparation avait été conduite « avec respect mutuel, discrétion et un sens des responsabilités ». Dans ses propos rapportés, il a évoqué que la séparation remontait « il y a cinq ans ».

Par ailleurs, il a déclaré être en couple depuis quelques mois avec Adriana Abascal, qualifiant leur relation de solide et authentique. Il a dit se sentir heureux, regarder l’avenir positivement et se montrer fier d’avoir à ses côtés une personne lui apportant un soutien important, citant Adriana.