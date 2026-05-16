Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, héritière d’une dynastie parmi les plus riches d’Europe

Maria Carolina, membre de la maison de Bourbon des Deux-Siciles, est présentée comme l’héritière d’une lignée royale. Son parcours public mêle engagements officiels, vie mondaine et gestion d’un patrimoine familial notable.

Fille du prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et de Camilla de Bourbon des Deux-Siciles, elle appartient à une famille dont la richesse combine héritage princier et importants intérêts financiers.

Élevée entre Monaco, Paris et Rome, elle a rappelé que son statut s’accompagne de devoirs et de responsabilités et non d’un conte de fées.

Patrimoine, biens et engagements

La mère de Maria Carolina, issue d’une grande famille industrielle italienne, est liée à un trust familial évalué autour de 600 millions de dollars ; des litiges judiciaires autour de ce patrimoine ont fait la une des médias.

Le patrimoine immobilier de la famille comprend notamment un château discret à Saint-Tropez, sur la Côte d’Azur, entouré de palmiers et d’allées de cyprès. Acquise après de longues négociations, cette propriété est estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros et accueille des réceptions privées rassemblant une clientèle internationale.

Sur le plan professionnel, Maria Carolina a suivi une formation à l’Istituto Marangoni et a suivi des cours à Harvard University. Elle intervient dans les secteurs de la mode, de l’art et du luxe et a multiplié des collaborations avec de grandes maisons.

Elle est par ailleurs engagée dans des actions humanitaires et environnementales et participe à des initiatives conduites avec des organisations internationales telles que l’UNICEF.