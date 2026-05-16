Zazie : après 3 ans d’absence, un nouveau single le 22 mai

Zazie a annoncé sur ses réseaux sociaux la sortie d’un nouveau single programmée le 22 mai, marquant son retour discographique après trois ans sans titre inédit. Le message, publié par l’artiste le 15 mai, mêle enthousiasme et émotion et a été massivement relayé par ses fans.

Dans une publication adressée à ses « Sweet People », la chanteuse écrit notamment : « En mai, on fait ce qu’il nous plaît, et ce qui me plaît, moi, c’est la musique », avant d’indiquer qu’« très bientôt, dans quelques dodos, va sortir de mon p’tit cœur d’artiste chaud, une chanson toute fraîche ! ». Zazie a ajouté être « un peu le trac », tout en se déclarant impatiente de connaître les réactions du public.

Cette annonce intervient après une période de silence musical de trois ans. Si l’artiste est restée présente dans les médias et à la télévision, notamment dans le cadre de son rôle de coach dans The Voice, elle n’avait pas publié de nouveau projet personnel depuis plusieurs saisons.

Une annonce surprise qui relance les attentes autour de son univers

Le message publié par Zazie a été partagé en temps réel sur ses comptes officiels et repris par de nombreux admirateurs. La teneur intime et spontanée de son billet — mêlant familiarité et autodérision — a contribué à susciter un regain d’attention sur les plateformes sociales.

Peu d’éléments techniques accompagnent pour l’instant l’annonce : ni extrait audio, ni visuel officiel ni précisions sur un éventuel album n’ont été communiqués. Les principales informations disponibles restent la date de sortie annoncée et la tonalité du message, dans lequel l’artiste laisse transparaître son trac et son désir de retrouver la scène musicale.

Depuis la fin des années 1990, Zazie s’est imposée comme une figure marquante de la chanson française. Le corpus de titres qui a contribué à sa renommée inclut des chansons citées dans sa discographie publique, telles que « Zen », « Rue de la paix » ou « À ma place ». Son écriture, souvent qualifiée de sensible et engagée, ainsi que sa capacité à renouveler son univers musical, expliquent la fidélité d’un public intergénérationnel.

La communication de la chanteuse suit une stratégie directe : messages personnels, prises de parole sur les réseaux et interaction avec ses fans. Ce mode opératoire avait déjà été employé lors de précédentes sorties, renforçant le lien entre l’artiste et son auditoire.

Sur les comptes sociaux, la réaction des internautes a été largement positive et immédiate : mentions de satisfaction, attentes pour la date annoncée et partages du message original témoignent d’un fort écho numérique. Le tweet reproduit dans la publication de presse date du 15 mai 2026 et porte la salutation « Good Morrrrning, Sweet People! », suivi des éléments annonçant la sortie prochaine.

À ce stade, aucune autre information officielle sur le titre — contexte de création, collaborateurs ou format de diffusion — n’a encore été communiquée par l’artiste ou son équipe.