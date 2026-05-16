Patrick Bruel soutenu par Jackie Lombard après l’accusation de Flavie Flament

Flavie Flament a porté plainte contre le chanteur Patrick Bruel pour viol après avoir été identifiée parmi plusieurs témoins cités dans des enquêtes de Médiapart; l’affaire a déclenché l’ouverture de trois enquêtes et suscité un débat public intense, marqué par des soutiens à la victime et des prises de position en défense du présumé mis en cause.

Selon les informations publiées successivement par Médiapart en mars puis début avril, près d’une quinzaine de femmes se sont manifestées et ont raconté leurs rencontres et des faits impliquant Patrick Bruel. Les deux enquêtes du média ont rassemblé des témoignages décrivant des comportements dont certaines plaignantes qualifient de violences sexuelles.

Flavie Flament, d’abord citée sous le pseudonyme « Eva » dans ces enquêtes, a confirmé sa démarche en publiant un message sur Instagram dans lequel elle écrit notamment : « J’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Je porte plainte contre Patrick Bruel pour viol. Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue ». La plainte qu’elle a déposée figure parmi les procédures déclenchées à la suite des publications médiatiques.

Prises de position et débat public

Plusieurs personnalités ont apporté leur soutien à Flament, parmi lesquelles une actrice de la série Plus belle la vie et un écrivain, selon les relais médiatiques. Ces soutiens se sont exprimés publiquement après la révélation du rôle de Flament dans les enquêtes de presse.

À l’inverse, la productrice Jackie Lombard, identifiée dans les médias comme ayant travaillé avec Céline Dion, a publié sur les réseaux sociaux une photo de 2006 montrant Patrick Bruel embrassant Flavie Flament sur la tête. Dans ses commentaires, elle affirme que, d’après les images publiques qu’elle connaît, « Patrick parait toujours respectueux envers elle il y avait de la tendresse, de la complicité » et se dit « choquée » par le timing de la révélation 35 ans après les faits allégués.

Jackie Lombard a également exprimé sa position sur la nécessité de préserver la présomption d’innocence. Elle a déclaré respecter la parole des victimes et condamner les violences sexuelles, tout en affirmant qu’il ne fallait pas « jeter en pâture » l’homme mis en cause et qu’elle refusait le lynchage médiatique. Ces propos ont suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux.

La publication de la photo et les déclarations de la productrice ont relancé le débat sur la manière dont sont relayées et reçues les accusations de violences sexuelles lorsqu’elles concernent des personnalités publiques. Un discours qui a eu du mal à passer.