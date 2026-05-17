Clotilde Courau cultive tomates, olives et raisins dans leur maison italienne

Le 3 avril 2026, l’actrice Clotilde Courau fête ses 57 ans. Cette date survient alors qu’elle traverse une nouvelle phase de sa vie privée.

Après plus de vingt ans aux côtés d’Emmanuel-Philibert de Savoie, leur séparation marque la fin d’un chapitre commun.

Au cœur de l’Italie, leur demeure en Ombrie demeure un lieu chargé de souvenirs où l’actrice conserve un art de vivre simple et ancré.

Parcours conjugal et ancrage italien

Unis par les liens du mariage en 2003, Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie ont longtemps mené une relation marquée par des allers-retours entre Paris et Monaco, assumant un mode de vie à distance. Le prince disait alors privilégier la qualité du lien plutôt que la proximité quotidienne.

De cette union sont nées deux filles, Vittoria et Luisa, qui ont toujours été au centre des priorités du couple. Selon les informations rapportées, l’héritier de la maison de Savoie aurait depuis entamé une nouvelle page de vie, faisant naître des interrogations sur leur avenir commun.

La maison en Ombrie, loin des projecteurs, était pour la famille un refuge où l’on se retrouvait régulièrement.

Emmanuel-Philibert évoquait ce lieu comme un « petit coin » consacré aux travaux du potager et aux arbres fruitiers : tomates, oliviers et vignes figuraient parmi les cultures entretenues.

Ce jardin représentait davantage qu’un simple passe-temps : il traduisait un retour à la terre et des moments partagés, contraste avec des carrières souvent exposées.

Même après l’annonce de la séparation, la propriété conserve sa portée symbolique et reste, pour Clotilde Courau, un point d’ancrage.

Parallèlement à ses activités professionnelles, l’actrice perpétue ce lien avec l’Italie et entretient le domaine, qui pourrait servir de lieu de transmission pour leurs filles. L’avenir précis de la propriété demeure toutefois incertain.