Meghan Markle : son père retrouve l’amour avec une infirmière 35 ans plus jeune

Thomas Markle, âgé de 80 ans et père de Meghan Markle, demeure une personnalité fréquemment relayée par les médias, souvent à la suite de déclarations critiques visant la duchesse de Sussex.

Ancien directeur de la photographie à Hollywood, il vit retiré à Rosarito, au Mexique, dans une retraite qualifiée de paisible mais isolée. Ces derniers temps, il semble avoir retrouvé un nouvel élan personnel.

Cette nouvelle relation survient après des années marquées par la solitude et des problèmes de santé ; Thomas Markle n’a, selon les éléments connus, pas renoué le dialogue avec sa fille depuis son union avec le prince Harry en 2018. Des informations sur sa vie privée commencent à être divulguées, indiquant qu’il partage désormais son quotidien avec une compagne significativement plus jeune.

La compagne identifiée

La femme qui partage aujourd’hui sa vie se nomme Rio Canedo. D’origine philippine, elle a 45 ans, soit 35 ans de moins que Thomas Markle.

Professionnellement, Rio Canedo exerçait en tant qu’infirmière. Le lien entre eux se serait noué dans un contexte de soins et de convalescence, alors que Thomas Markle a connu des épisodes médicaux importants ces dernières années.

Parmi ces problèmes de santé figure un AVC sévère survenu peu avant le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, épisode qui l’avait temporairement privé de la parole.

Des proches du retraité, dont son fils Thomas Jr, ont indiqué que la présence de cette femme avait un effet apaisant sur lui. Plusieurs soutiens ont par ailleurs rapporté qu’il semblait heureux.

Malgré cette évolution personnelle, Thomas Markle continue de faire des apparitions médiatiques mêlant déclarations d’affection et reproches voilés. L’arrivée de Rio Canedo représente une nouvelle donnée dans les relations familiales déjà tendues.

Du côté de Meghan Markle, la duchesse maintient un silence total au sujet de son père. Cette étape de sa vie privée est susceptible de ne pas faciliter une réconciliation, d’autant que Meghan protège l’image de ses enfants, Archie et Lilibet.