Optic 2000 lance une collection capsule de lunettes de soleil avec K-Way

Optic 2000 et K-Way signent une collection capsule de lunettes qui associe esthétique urbaine, confort et couleurs vives, présentée comme un accessoire estival distinctif. La ligne K-Way® Eyewear met en avant des silhouettes contemporaines et des traitements de couleurs directement inspirés des iconiques coupe-vents de K-Way, tout en reposant sur le savoir-faire optique du réseau Optic 2000.

Dévoilée en exclusivité par Optic 2000, la collection se veut à la fois mode et fonctionnelle. Elle a été pensée pour répondre aux usages quotidiens et aux activités en extérieur, en privilégiant la légèreté des montures et le confort de port. Les modèles solaires intègrent des verres miroir, une finition qui renforce l’aspect mode de la gamme et la protection visuelle en conditions lumineuses.

La capsule se compose de deux lignes distinctes, qui reflètent chacune une facette de l’identité des deux marques : une première, sportive et dynamique, qui tire son inspiration de l’univers outdoor, et une seconde, plus sophistiquée, qui revisite les codes classiques de la lunetterie avec des touches contemporaines. Dans les éléments communiqués par Optic 2000, la collaboration met l’accent sur l’union de l’ADN coloré de K-Way et de l’expertise technique d’Optic 2000.

Deux lignes identitaires : « Le Vrai » et « Klassic »

La première gamme, baptisée Le Vrai, privilégie des montures aux lignes sportives et ultra-dynamiques. Les modèles sont conçus en matériaux injectés reconnus pour leur légèreté, destinés à un usage intensif ou à des activités de plein air. Le dessin des branches et l’architecture des faces mettent l’accent sur la simplicité fonctionnelle, tandis que la palette chromatique ambitieuse reprend les teintes pop et graphiques associées à K-Way.

Sur la version solaire de Le Vrai, les verres miroir sont mis en avant : ils participent à la lecture mode du produit tout en répondant à un besoin de filtrage de la lumière. La combinaison de montures légères et de traitements de verre vise à assurer confort prolongé et performance visuelle lors des usages estivaux.

La deuxième ligne, Klassic, propose une approche plus élégante et casual chic. Elle se décline en deux orientations matérielles : la gamme Rich Acetate, qui valorise un travail d’acétate plus sophistiqué et l’intégration d’un « tape » en trois couches reprenant les bandes jaune, orange et bleu, marque de reconnaissance visuelle associée à K-Way ; et la gamme Medium Acetate, plus épurée, qui joue sur des contrastes bicolores et une présence discrète du « K » de K-Way sur les branches.

Ces modèles Klassic misent sur la polyvalence : leur silhouette peut compléter une tenue décontractée comme un ensemble plus habillé, en conservant des détails identitaires issus de la collaboration entre les deux maisons.