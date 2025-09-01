« Je ne drague jamais, ce sont les femmes qui me courent après », Shatta Bandle

Dans une récente interview accordée à Gh Page, Shatta Bandle, homme d’affaires ghanéen au style extravagant et autoproclamé « plus riche d’Afrique », a fait des confidences sur sa vie amoureuse hors du commun.

Marié à trois femmes, père de deux enfants et bientôt d’un troisième, Shatta Bandle affirme n’avoir jamais eu besoin de faire le premier pas en amour.

« J’ai trois femmes. J’ai deux enfants, mais l’une d’elles est actuellement enceinte. J’ai accueilli mon deuxième enfant la semaine dernière. C’est normal », a-t-il confié, avec l’assurance qui le caractérise.

L’homme a précisé que son premier enfant est issu de son union avec sa première épouse, le second avec la deuxième, et que la troisième est sur le point d’accoucher.

Une philosophie amoureuse qui divise

Mais plus que sa vie matrimoniale bien remplie, ce sont ses confidences sur son rapport aux femmes qui intriguent. « Je n’ai jamais dragué une femme de ma vie, Je ne drague jamais, ce sont les femmes qui me courent après », a déclaré Shatta Bandle, se décrivant comme un « romantique » surnommé Lover Boy.

Selon lui, les femmes l’approchent en premier, et il se contente de « les examiner attentivement » avant d’opérer un choix « judicieux ».

Se disant sollicité de toutes parts, notamment au Ghana et au Nigeria où il dit jouir d’une forte notoriété, Shatta Bandle raconte avoir reçu des propositions de femmes.

« Quand on va à Lagos, on m’appelle Lover Boy. Beaucoup de femmes me font des propositions. » Cette façon assumée de présenter ses relations, entre confidence intime et vantardise publique, suscite des réactions partagées.

D’un côté, certains admirent sa franchise et sa manière de défier les codes traditionnels du couple, tandis que d’autres dénoncent une attitude qu’ils jugent arrogante ou provocatrice.