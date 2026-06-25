«J’ai pleuré en secret», Neymar en larmes après Brésil 3-0 Ecosse

De retour après une blessure au mollet, Neymar a livré une grande prestation lors de la victoire du Brésil face à l’Écosse (3-0) en Coupe du monde 2026. L’attaquant de la Seleção, entré en seconde période, a confié avoir vécu l’un des moments les plus marquants de sa carrière et s’être isolé pour pleurer après la rencontre.

L’attaquant brésilien Neymar a confié avoir été submergé par l’émotion après la victoire du Brésil face à l’Écosse (3-0), mercredi soir, lors de la Coupe du monde 2026. De retour à la compétition après une blessure au mollet, Neymar est entré en jeu en seconde période à la place de Matheus Cunha et a participé au succès de la Seleção, qui termine la phase de groupes en tête du groupe C avec sept points. Âgé de 34 ans, l’attaquant avait été contraint de manquer les deux premières rencontres du Brésil contre le Maroc et Haïti en raison de ce problème physique.

Au terme de la rencontre, l’ancien joueur du FC Barcelona et du Paris Saint-Germain a évoqué l’intensité de ses émotions et remercié les supporters brésiliens ainsi que ses proches pour leur soutien. « Sans aucun doute, je considère cette journée comme l’une des plus marquantes de ma carrière. Jouer pour la Seleção est le rêve de tout enfant brésilien, et j’ai eu la chance de le réaliser », a déclaré Neymar. « J’étais éloigné des terrains depuis plusieurs jours et cela m’avait énormément manqué. J’attendais ce retour avec impatience. Aujourd’hui, j’ai ressenti un immense soulagement. Après le match, j’ai même versé quelques larmes en privé, tant il est spécial de revivre ce genre de moments. »

« Je remercie tous les supporters brésiliens qui m’ont soutenu, ainsi que ma famille et mes amis. » Les buts brésiliens ont été inscrits par Vinícius Júnior et Matheus Cunha, permettant à la Seleção de conclure le premier tour sur une note convaincante.