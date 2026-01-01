Iran : selon un média d’État, un membre des forces de l’ordre tué dans l’ouest lors des manifestations
Un membre des forces de l’ordre a été tué dans l’ouest de l’Iran dans la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026, a annoncé la télévision d’État, au terme de quatre jours de rassemblements contre le coût de la vie dans plusieurs villes. La télévision, citant le vice-gouverneur du Lorestan, Saïd Pourali, a précisé qu’un membre du Bassidj de Kouhdasht, âgé de 21 ans, a été tué «par des émeutiers alors qu’il défendait l’ordre public». Il s’agit de la première victime officiellement recensée depuis le début, dimanche à Téhéran, des manifestations initialement pacifiques qui se sont étendues à d’autres villes et aux universités, a rapporté l’AFP.
1 min de lecture
