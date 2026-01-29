Iran : l’UE pourrait inscrire les Gardiens de la révolution comme organisation terroriste

L’Union européenne pourrait, dès ce jeudi 29 janvier 2026, décider d’inscrire les Gardiens de la révolution iraniens (IRGC) sur sa liste des organisations terroristes, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avant l’ouverture d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. L’annonce, faite à la presse à la veille du vote politique, place cette éventuelle décision au centre des discussions diplomatiques entre les 27 États membres. ([al-monitor.com](https://www.al-monitor.com/originals/2026/01/eus-kallas-we-expect-list-irans-revolutionary-guards-terrorist-organization?utm_source=openai))

Kaja Kallas a motivé cette démarche par le raisonnement selon lequel « si vous agissez en terroriste, vous devez aussi être traité comme tel », mettant l’accent sur la condamnation par l’UE de la répression des manifestations en Iran. La responsable européenne a indiqué que les nouveaux dispositifs comprendraient des sanctions ciblées visant des individus et des entités liés aux opérations des Gardiens de la révolution. ([al-monitor.com](https://www.al-monitor.com/originals/2026/01/eus-kallas-we-expect-list-irans-revolutionary-guards-terrorist-organization?utm_source=openai))

La perspective d’un classement formel de l’IRGC intervient dans le contexte d’un mouvement de contestation en Iran sévèrement réprimé, et fait suite à des pressions internationales accrues. Les ministres de l’UE devraient, selon plusieurs sources, approuver des mesures additionnelles telles que des interdictions de visa et le gel d’avoirs visant une vingtaine d’entités et responsables iraniens, dont le ministre de l’Intérieur. Plusieurs capitales européennes, dont la France et l’Italie, ont récemment modifié leur position pour soutenir une telle initiative. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2026/1/28/france-says-will-support-eu-designation-of-irans-irgc-as-terrorist-group?utm_source=openai))

Détails juridiques, portée pratique et réactions

Sur le plan juridique, l’inscription de l’IRGC sur la liste des organisations terroristes de l’UE requiert l’accord politique des États membres et s’inscrit dans un cadre de sanctions existant qui cible déjà des responsables et entités liés aux Gardiens de la révolution. Des observateurs signalent que, sur le plan opérationnel, l’impact immédiat pourrait être en partie symbolique, l’IRGC étant déjà soumis à diverses restrictions européennes. ([al-monitor.com](https://www.al-monitor.com/originals/2026/01/eu-expected-put-iran-guards-terrorist-list?utm_source=openai))

Des sources diplomatiques rapportent que Paris, longtemps réservé en raison des enjeux liés à la protection de ressortissants européens détenus en Iran, a annoncé son soutien à l’initiative, tout comme Rome qui a contribué à pousser le dossier au sein du Conseil. Le débat au sein du bloc a notamment porté sur les risques d’escalade diplomatique et sur les conséquences pratiques pour les relations consulaires et les négociations en cours concernant des détenus européens. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2026/1/28/france-says-will-support-eu-designation-of-irans-irgc-as-terrorist-group?utm_source=openai))

Du côté iranien, des responsables ont déjà averti de « conséquences destructrices » en cas de classification de l’IRGC comme organisation terroriste et des démarches diplomatiques ont été entreprises, dont la convocation de l’ambassadeur d’Italie à Téhéran. Par ailleurs, l’IRGC, force armée créée après la révolution de 1979, joue un rôle central dans la défense, l’économie et les opérations extérieures de l’Iran, contrôlant des entreprises dans plusieurs secteurs stratégiques. ([aljazeera.com](https://www.aljazeera.com/news/2026/1/28/france-says-will-support-eu-designation-of-irans-irgc-as-terrorist-group?utm_source=openai))

Selon des sources européennes, la liste de mesures envisagées inclurait également des gels d’avoirs ciblés et des restrictions de déplacements pour des responsables identifiés comme impliqués dans la répression des manifestations, tandis que le débat sur le maintien ou non de canaux diplomatiques reste présent dans les interventions des ministres à Bruxelles. ([al-monitor.com](https://www.al-monitor.com/originals/2026/01/eu-expected-put-iran-guards-terrorist-list?utm_source=openai))