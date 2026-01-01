Accueil En Brève Iran: au moins 1 500 exécutions en 2025, record depuis plus de 35 ans selon une ONG

Au moins 1 500 condamnés à mort ont été exécutés en Iran en 2025, selon un décompte de l’ONG Iran Human Rights (IHR), qui qualifie ce total de record annuel depuis plus de 35 ans. «Ce dont nous sommes sûrs, c’est que le nombre d’exécutions dépasse les 1500. C’est un record. C’est le plus grand nombre d’exécutions recensées ou signalées depuis la fin des années 1980, soit depuis plus de 35 ans», a déclaré jeudi 1er janvier à l’AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, directeur de l’IHR, ONG basée en Norvège, en précisant qu’«il reste encore quelques centaines d’exécutions non confirmées». Le bilan de l’Iran Human Rights souligne ainsi une hausse marquée des exécutions en Iran en 2025, un chiffre qui, selon l’organisation, pourrait encore augmenter si les cas non vérifiés venaient à être confirmés.