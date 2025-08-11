PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Guerre en Ukraine : Trump s’attend à une rencontre «constructive» avec Poutine

Macron fustige le plan israélien pour Gaza: «une fuite en avant dans la guerre permanente»

La Chine espère que Washington visera des résultats commerciaux positifs

Le fonds souverain norvégien annonce la vente de ses parts dans 11 entreprises israéliennes

Ukraine : Merz annonce le 13 août des discussions réunissant Trump, l’Europe et Kiev

Gaza : journaliste palestinien, sixième victime d’une frappe israélienne sur une tente d’Al Jazeera

Colombie : mort du candidat présidentiel blessé lors d’une attaque en juin

Gaza : l’ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens par l’armée israélienne

Greta Thunberg et d’autres militants reprendront la mer pour Gaza

Gaza : RSF fustige l’armée israélienne pour l’«assassinat revendiqué» d’un journaliste d’Al Jazeera

VOIR TOUS LES FLASHS

Le réseau électrique en Irak a subi lundi 11 août une panne totale, provoquée selon le ministère de l’Électricité par une hausse record des températures et une forte augmentation de la consommation ayant entraîné l’arrêt de deux lignes de transmission. Les foyers restent partiellement alimentés grâce aux générateurs, habituellement utilisés lors des délestages, mais la coupure survient alors que le thermomètre atteint jusqu’à 50 °C à Bagdad ainsi que dans le centre et le sud du pays. Le ministère précise que l’augmentation de la demande touche notamment la province de Kerbala, où affluent cette semaine des millions de pèlerins chiites pour une commémoration religieuse.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!