Irak: coupure totale d’électricité due aux températures records et à la surconsommation

Le réseau électrique en Irak a subi lundi 11 août une panne totale, provoquée selon le ministère de l’Électricité par une hausse record des températures et une forte augmentation de la consommation ayant entraîné l’arrêt de deux lignes de transmission. Les foyers restent partiellement alimentés grâce aux générateurs, habituellement utilisés lors des délestages, mais la coupure survient alors que le thermomètre atteint jusqu’à 50 °C à Bagdad ainsi que dans le centre et le sud du pays. Le ministère précise que l’augmentation de la demande touche notamment la province de Kerbala, où affluent cette semaine des millions de pèlerins chiites pour une commémoration religieuse.