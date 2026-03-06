Indonésie : interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Le gouvernement indonésien a annoncé, ce vendredi 6 mars 2026, une interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les personnes âgées de moins de 16 ans. La mesure doit entrer en vigueur le 28 mars prochain et vise à restreindre l’utilisation de ces services par les mineurs.

Les autorités avancent plusieurs motifs pour justifier cette décision: la lutte contre la diffusion de contenus pornographiques, la prévention du cyberharcèlement, la protection contre la fraude en ligne et la réduction des risques de dépendance à Internet chez les jeunes.

Dans un communiqué officiel, la ministre des Communications, Meutya Hafid, a précisé que les comptes identifiés comme appartenant à des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes jugées « à haut risque » seront supprimés ou rendus inaccessibles. Elle a annoncé le lancement d’un processus de désactivation ciblé pour ces profils.

La première liste de services concernés inclut YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live et Roblox, qui seront les premiers à voir des comptes de mineurs fermés dans le cadre de cette mise en œuvre.

Modalités annoncées et premiers axes

Les autorités ont indiqué que la mise en œuvre commencera par ces sites et applications populaires, sans détailler pour l’instant les méthodes de vérification de l’âge ni le calendrier précis des vagues de désactivation. La ministre a présenté cette opération comme une étape destinée à renforcer la sécurité des enfants sur le réseau.

La communication officielle met l’accent sur la protection des mineurs face aux risques numériques, en visant d’abord les plateformes où l’exposition aux contenus et aux interactions à risque est jugée la plus élevée.