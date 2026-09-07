Pétrole : le Brent frôle 100 dollars après de nouvelles frappes USA-Iran

Le Brent s’est rapproché de 100 dollars le baril lundi 7 septembre, les nouvelles frappes entre les États-Unis et l’Iran ravivant les craintes sur les flux pétroliers au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole se sont rapprochés de 100 dollars le baril lundi 7 septembre, dans un contexte de nouvelle escalade entre les États-Unis et l’Iran et de baisse du trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz.

Le Brent a atteint jusqu’à 97,93 dollars avant de s’établir autour de 97,17 dollars à 13 h 33 GMT, soit une hausse de 0,92 %. Le West Texas Intermediate américain évoluait autour de 92,27 dollars. Le Brent avait déjà gagné environ 8 % la semaine précédente, tandis que le WTI avait progressé de près de 10 %.

La tension s’est accentuée après des frappes américaines contre trois pétroliers iraniens samedi. Les Gardiens de la révolution iraniens ont de leur côté déclaré avoir visé trois pétroliers empruntant des routes jugées non autorisées dans le détroit d’Ormuz ainsi que trois navires liés aux États-Unis dans d’autres zones.

Le ralentissement du trafic dans le détroit accentue les inquiétudes sur l’approvisionnement. Une moyenne d’environ dix navires de matières premières par jour a traversé Ormuz au cours des dix derniers jours, le niveau le plus faible depuis mai, d’après les données de Kpler rapportées lundi.

Le marché reste aussi attentif aux conséquences d’une éventuelle aggravation des attaques contre le transport maritime. Goldman Sachs estime que le pétrole pourrait grimper jusqu’à 120 dollars le baril si les perturbations s’intensifient. Cette projection dépend toutefois d’un scénario d’escalade et ne constitue pas une prévision de prix certaine.

L’OPEP+ a pour sa part maintenu inchangée sa politique de production pour octobre. L’évolution des flux dans le détroit d’Ormuz, passage central pour le commerce mondial de l’énergie, reste l’un des principaux facteurs susceptibles de déterminer la trajectoire des cours dans les prochains jours.