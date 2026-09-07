STEP Young : 40,4 % des enfants sous sémaglutide passent sous le seuil d’obésité

Dans l’essai de phase 3 STEP Young, 40,4 % des enfants de 6 à moins de 12 ans traités par sémaglutide n’étaient plus classés comme obèses après 68 semaines, contre aucun dans le groupe placebo. Les résultats détaillés restent attendus en novembre.

Novo Nordisk a annoncé lundi 7 septembre que 40,4 % des enfants de 6 à moins de 12 ans traités par sémaglutide dans l’essai de phase 3 STEP Young n’étaient plus classés comme vivant avec une obésité après 68 semaines, contre 0 % dans le groupe placebo. Tous les participants ont parallèlement suivi un programme associant alimentation moins calorique et activité physique accrue.

L’essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, a inclus 165 enfants vivant avec une obésité. Plus de 85 % présentaient au départ une obésité sévère de classe II ou III. Le traitement était administré une fois par semaine par injection sous-cutanée, avec une dose maximale de 1,7 mg ou 2,4 mg selon le poids initial.

Le critère principal, la variation de l’indice de masse corporelle après 68 semaines, a été atteint en faveur du sémaglutide, a indiqué le laboratoire. Le chiffre de 40,4 % correspond à l’analyse du protocole supposant que les enfants ont suivi le traitement comme prévu ; il ne doit donc pas être lu comme un taux garanti pour l’ensemble des patients en pratique courante.

Le sémaglutide est l’ingrédient actif de Wegovy, l’un des principaux médicaments de la classe des agonistes du récepteur GLP-1 utilisés dans le traitement de l’obésité. Aux États-Unis, les médicaments amaigrissants de cette classe ne sont pas homologués pour les enfants de moins de 12 ans, ce qui donne à STEP Young un enjeu réglementaire particulier.

L’essai intervient dans un contexte où l’obésité chez les 5-19 ans a dépassé la sous-nutrition à l’échelle mondiale, un basculement documenté par l’Unicef en 2025.

Novo Nordisk affirme que le profil général de sécurité et de tolérance observé dans l’essai est resté cohérent avec les précédentes études pédiatriques et adultes sur le sémaglutide et le liraglutide, sans nouveau signal concernant la croissance ou le développement pubertaire. Ces éléments proviennent toutefois des premiers résultats communiqués par l’entreprise.

Les données complètes doivent être présentées à ObesityWeek 2026, la réunion annuelle de The Obesity Society prévue du 14 au 17 novembre à Washington. Elles permettront notamment d’examiner plus finement l’ampleur de la baisse d’IMC, les effets indésirables et les résultats au-delà de la période principale de 68 semaines.