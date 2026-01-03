Accueil En Brève Inde : 14 maoïstes tués lors d’affrontements avec la police

Au moins quatorze rebelles maoïstes ont été abattus par la police dans le centre de l’Inde, a annoncé samedi 3 janvier la police de l’État du Chhattisgarh dans un communiqué relayé par l’AFP, alors que New Delhi cherche à éliminer rapidement ce qui reste de la rébellion dite «naxalite». Selon la police, lors de deux incidents distincts survenus dans les districts de Sukma et Bijapur, quatorze maoïstes ont été tués au cours d’affrontements; des munitions et des fusils d’assaut ont également été saisis.