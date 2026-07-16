Incendie meurtrier à Cotonou: ouverture du procès des deux présumés auteurs

​Les deux principaux prévenus dans le dossier de l’incendie meurtrier survenu en janvier 2025 à Ayélawadjè, dans le 3e arrondissement de Cotonou, ont comparu ce mercredi devant le Tribunal de première instance de Cotonou.

Pour rappel, ce drame avait coûté la vie à neuf personnes et fait plusieurs blessés. ​Selon les informations rapportées par Bip Radio, le bâtiment où le sinistre s’est déclaré avait été loué par les deux prévenus, de nationalité indo-pakistanaise. Ces derniers avaient affirmé au propriétaire de l’immeuble vouloir y stocker des boissons.

​Toutefois, les enquêtes ont révélé que les lieux servaient en réalité à entreposer des produits chimiques.

​Un court-circuit à l’origine du drame

​Toujours selon la même source, les investigations ont établi qu’un court-circuit électrique serait à l’origine de l’incendie qui a provoqué cette tragédie.

​Poursuivis pour homicide involontaire, les deux prévenus, qui comparaissent sous contrôle judiciaire, font désormais face aux juges du Tribunal de première instance de Cotonou pour répondre des faits qui leur sont reprochés