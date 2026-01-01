Accueil En Brève Incendie géant ravage une église d’Amsterdam pendant le Nouvel An

Incendie géant ravage une église d’Amsterdam pendant le Nouvel An

Un gigantesque incendie a ravagé jeudi 1er janvier la Vondelkerk, une église d’Amsterdam du XIXe siècle, alors que les Pays-Bas traversaient une Saint-Sylvestre marquée par deux décès liés aux feux d’artifice et des violences inédites contre la police. Le sinistre, d’origine inconnue, s’est déclaré aux premières heures dans cet édifice touristique qui domine l’un des principaux parcs de la ville depuis 1872. La tour de 50 mètres s’est effondrée et la toiture a été gravement endommagée, mais, selon les autorités d’Amsterdam, la structure devrait rester globalement intacte, rapporte l’AFP.