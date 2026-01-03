Accueil En Brève Incendie à Crans-Montana: instruction pénale contre les gérants français du bar Le Constellation

Incendie à Crans-Montana: instruction pénale contre les gérants français du bar Le Constellation

Les autorités suisses ont annoncé samedi 3 janvier l’ouverture d’une instruction pénale visant les deux gérants français du bar ravagé durant la nuit du Nouvel An par un incendie à la station de Crans-Montana, sinistre qui a fait 40 morts et 119 blessés. Selon un communiqué conjoint de la police et du bureau de la procureure générale du canton du Valais, les deux individus sont « prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence ». Le communiqué ne fait pas état de détention provisoire et rappelle que la présomption d’innocence s’applique jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée.