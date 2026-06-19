«Il va devoir souffrir», Dani Olmo chambre Cucurella après son arrivée au Real Madrid

Surpris par le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid, Dani Olmo a révélé que le défenseur espagnol avait gardé son choix secret jusqu’au bout. Le milieu du FC Barcelone s’est déjà projeté sur les futurs Clasicos, promettant des duels intenses entre la recrue madrilène et Lamine Yamal.

Le milieu offensif du Barça, Dani Olmo, a confié sa surprise après le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid, assurant que le défenseur espagnol n’avait rien laissé filtrer à ses coéquipiers de la sélection nationale durant la Coupe du monde 2026. Présent en conférence de presse avant la rencontre de l’Espagne face à l’Arabie saoudite, Olmo a révélé que l’arrivée de Cucurella chez les Merengues avait pris tout le monde de court au sein de la Roja. « Nous ne nous attendions pas à ce que Marc Cucurella rejoigne le Real Madrid. Il a gardé le secret et n’en a parlé à personne », a déclaré le joueur barcelonais.

Olmo s’est ensuite projeté sur les futurs Clasicos, estimant que son compatriote allait rapidement mesurer l’intensité du championnat espagnol sous ses nouvelles couleurs. Le meneur de jeu catalan a notamment évoqué les duels à venir face à Lamine Yamal, l’une des principales armes offensives du Barça. « Maintenant, il va devoir souffrir en Liga, contre Lamine par exemple, et nous allons aussi souffrir de lui », a-t-il ajouté. Une déclaration teintée d’humour, mais qui illustre déjà l’impatience autour des prochaines confrontations entre le FC Barcelone et le Real Madrid, alors que Cucurella s’apprête à découvrir l’un des environnements les plus exigeants du football mondial sous le maillot madrilène.





