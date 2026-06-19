Au Burkina, pourqoi Canal+ a été santionné d’une amende de 50 millions

Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a infligé une amende de 50 millions de FCFA à Canal+ International pour non-diffusion gratuite et automatique des chaînes publiques de la RTB à ses abonnés. Le régulateur reproche à l’opérateur français de ne pas avoir respecté une convention signée en 2025, dans un contexte de contrôle renforcé des médias étrangers au Burkina Faso.

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso a condamné Canal+ International à une amende de 50 millions de francs CFA (76 286 euros) pour n’avoir pas assuré la diffusion gratuite et sans condition des chaînes de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) à ses abonnés résidant dans le pays, selon une décision signée le 12 juin 2026 par le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo.

Le régulateur reproche à l’opérateur français d’avoir maintenu des obstacles techniques empêchant l’accès aux chaînes publiques nationales, notamment en exigeant des abonnés dont l’offre Canal+ avait expiré l’envoi d’un SMS pour activer la réception de la RTB. Le CSC juge cette procédure contraire aux termes d’une convention signée le 14 février 2025 entre les deux parties, qui imposait à Canal+ International de maintenir accessibles les chaînes de la RTB même après expiration des abonnements, et ce de manière automatique.

Le dossier avait déjà fait l’objet d’un délai d’adaptation technique accordé à l’opérateur, puis d’une mise en demeure formelle adressée en avril 2025. Le CSC indique s’être autosaisi du dossier et avoir constaté que l’ultimatum fixé au 11 juin 2026 était resté sans effet, qualifiant la situation de « manque de volonté dans l’exécution d’un engagement majeur ».

Deux délais de mise en conformité

Canal+ International dispose désormais de 30 jours pour régler l’amende au Trésor public burkinabè. Un second délai de même durée lui est accordé pour lever tous les obstacles techniques et garantir un accès libre et automatique aux chaînes de la RTB, y compris pour les abonnés actifs résidant hors du Burkina Faso.

Le CSC prévient que des « sanctions de degré supérieur » pourront être prononcées si l’opérateur ne se conforme pas aux exigences dans les délais fixés, sans préciser la nature de ces mesures. L’amende de 50 millions de francs CFA compte parmi les plus élevées jamais infligées par l’instance de régulation à un opérateur audiovisuel au Burkina Faso.

La décision s’inscrit dans un contexte de durcissement des exigences burkinabè à l’égard des médias étrangers depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en octobre 2022. Depuis lors, RFI, France 24, la BBC et Voice of America ont été suspendus de diffusion de manière définitive ou prolongée sur le territoire national.

Un contexte de régulation renforcée

La sanction contre Canal+ International intervient un mois après la suspension, à compter du 5 mai 2026, de la chaîne francophone TV5 Monde, dont le CSC avait invoqué des « manquements graves et répétés » dans la couverture des violences jihadistes au Burkina Faso et au Mali, notamment après des attaques survenues le 25 avril 2026. TV5 Monde avait déjà été suspendue à deux reprises au Burkina Faso en 2024 pour des motifs voisins.

Le cas Canal+ diffère toutefois des suspensions de médias d’information : la sanction porte non sur le contenu éditorial diffusé, mais sur le non-respect d’une obligation contractuelle de service. La convention de février 2025 avait été conclue dans un objectif affiché d’accès des populations aux programmes des médias publics burkinabè, y compris pour les foyers désabonnés.

L’opérateur, dont les bouquets satellitaires sont très diffusés en Afrique de l’Ouest, n’avait pas réagi publiquement à la décision du CSC.