Mercato: le Real Madrid officialise l’arrivée d’Ibrahima Konaté

Le Real Madrid poursuit son mercato ambitieux. Le club madrilène a officialisé ce jeudi l’arrivée d’Ibrahima Konaté, en provenance de Liverpool. Le défenseur français s’est engagé jusqu’en 2030 et vient renforcer l’effectif de José Mourinho, déjà actif dans la reconstruction de son secteur défensif.

Le Real Madrid a officialisé, ce jeudi, le recrutement d’Ibrahima Konaté en provenance de Liverpool. Le défenseur international français s’est engagé avec le club madrilène pour les quatre prochaines saisons. Dans un communiqué, la Maison Blanche a confirmé avoir trouvé un accord avec le joueur, qui portera les couleurs merengues jusqu’au 30 juin 2030.

À 27 ans, Konaté vient renforcer un secteur défensif que José Mourinho souhaite remodeler en profondeur à l’approche du nouvel exercice. Solide dans les duels et reconnu pour son impact physique, l’ancien joueur de Liverpool constitue l’une des priorités du technicien portugais pour consolider l’arrière-garde madrilène. Cette signature intervient quelques jours seulement après l’arrivée de Marc Cucurella, autre recrue destinée à renforcer la défense du Real Madrid.

Très actif sur le marché des transferts, le club espagnol entend offrir à Mourinho un effectif capable de lutter sur tous les fronts dès la saison prochaine. Avec l’arrivée de Konaté, les dirigeants madrilènes poursuivent ainsi leur ambitieux chantier estival afin de bâtir une équipe compétitive pour les échéances nationales et européennes.





