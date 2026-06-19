Bénin: Canalbox étend son réseau à Abomey-Calavi, la box et l’installation de la fibre optique à 0 FCFA en juin

Canalbox accélère son déploiement au Bénin avec une nouvelle phase d’expansion marquée par son arrivée à Abomey-Calavi et une offre promotionnelle destinée à démocratiser l’accès à la fibre. À travers une stratégie de couverture progressive et des tarifs incitatifs, l’opérateur entend renforcer sa présence dans les foyers tout en consolidant son réseau dans les principales zones urbaines du pays.

Dans une ambiance de rentrée stratégique, Canalbox a franchi un nouveau cap au Bénin. À l’occasion de sa première conférence de presse organisée dans ses propres locaux à Cotonou, l’opérateur a officialisé une double annonce : l’extension de son réseau vers Abomey-Calavi et le lancement d’une promotion agressive sur ses offres fibre.

Un peu plus d’un an après son arrivée officielle dans le pays, le 30 avril 2025, la dynamique est clairement à l’accélération. Dans un marché en pleine structuration, Canalbox revendique un déploiement soutenu et une montée en puissance progressive de son réseau, déjà bien implanté dans plusieurs quartiers de Cotonou et de sa périphérie, notamment Godomey, Togoudo, Mènontin, Agla, Vèdoko, ainsi que plusieurs localités de l’Atlantique et du Littoral.

Abomey-Calavi dans le rang, quartier par quartier

Le fait majeur de cette nouvelle phase reste l’entrée officielle de Canalbox à Abomey-Calavi, désormais intégrée à la carte de couverture de l’opérateur. Plusieurs zones sont déjà connectées, dont Bidossessi, Zopah, Tankpè, Parana et Bakita. Et la progression ne s’arrête pas là. Le déploiement doit se poursuivre vers d’autres secteurs comme Aitchédji et Calavi-Kpota, confirmant une stratégie d’expansion par paliers, au rythme des infrastructures techniques.

Pour accompagner cette montée en charge, Canalbox mise sur le digital. « Les habitants peuvent vérifier leur éligibilité directement depuis l’application Canalbox, disponible sur Android et iPhone. Une fois l’adresse validée, les équipes commerciales prennent en charge le reste du processus d’abonnement« , a expliqué Jaurès Akpah, responsable design Canalbox.

Une offre promotionnelle pour accélérer l’adoption

Sur le plan commercial, l’opérateur sort l’artillerie lourde. Durant tout le mois de juin, Canalbox supprime les frais d’installation ainsi que le coût de la box internet, habituellement fixé à 5 000 FCFA. « Concrètement, toute personne qui souscrit à l’une de nos offres bénéficie gratuitement de l’installation de la fibre à son domicile. Nous proposons deux formules. La première, baptisée Start, est accessible à 15 000 FCFA par mois et offre un débit de 50 Mbps. La seconde, Premium, est proposée à 30 000 FCFA par mois et permet de profiter d’un débit de 200 Mbps pour les usages les plus exigeants », a confié Yacine Alao, Directrice générale Canal+Bénin.

Une opération ciblée, pensée pour accélérer la pénétration de la fibre dans les foyers. Les abonnements restent accessibles via les agents de terrain, les points de vente agréés ou les boutiques Canal+. Les clients existants ne sont pas oubliés, avec un renouvellement simplifié via le code *607# ou les canaux habituels. « Cette initiative s’inscrit dans notre ambition de contribuer à la démocratisation de l’internet très haut débit au Bénin, afin que le plus grand nombre de familles béninoises puisse bénéficier d’une connexion rapide, fiable et accessible », a-t-elle ajouté.

Une expansion maîtrisée avant une ouverture nationale

Interrogée sur les prochaines étapes, la direction adopte une ligne prudente. La priorité reste claire : consolider la couverture de Cotonou et d’Abomey-Calavi avant d’envisager d’autres villes comme Parakou. Un développement au long cours, dicté par les contraintes techniques de la fibre optique et la nécessité d’investissements lourds. « Le déploiement de la fibre optique est un processus progressif qui demande du temps et des investissements importants. Contrairement à d’autres technologies, il nécessite des travaux d’infrastructure conséquents« , a expliqué Yacine Alao.

« Nous sommes attentifs aux demandes qui nous parviennent de différentes localités et communes. Toutes ces sollicitations sont prises en compte dans la planification de notre développement. Notre priorité reste, dans un premier temps, de couvrir l’ensemble de Cotonou et d’Abomey-Calavi avant d’étendre progressivement notre réseau à d’autres zones« , a-t-elle conclu. Avec cette nouvelle phase d’expansion et son offre promotionnelle, Canalbox entend renforcer davantage l’accès à un internet très haut débit, fiable et accessible au Bénin.