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Mondial 2026 : pari gratuit États-Unis – Australie, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de États-Unis – Australie, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration IA - Mondial 2026 : les États-Unis défient l’Australie à Seattle dans un duel de leaders du Groupe D
Illustration IA - Mondial 2026 : les États-Unis défient l’Australie à Seattle dans un duel de leaders du Groupe D
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SOMMAIRE

Le match est programme le 19/06/2026 20:00 au Lumen Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
19/06/2026 20:00 Groupe D
Avant-match

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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