« À 41 ans, on ne peut être que gardien de but, pas attaquant », Paul Scholes détruit Ronaldo

À 41 ans et toujours capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo fait l’objet de critiques musclées de Paul Scholes. L’ancien milieu de Manchester United estime que la présence de la star en pointe devient un problème tactique pour la Seleção de Roberto Martínez, malgré un statut et une expérience toujours hors normes.

Paul Scholes estime que Cristiano Ronaldo est devenu, à 41 ans, un véritable « problème » pour le Portugal. L’ancien milieu de terrain de Manchester United juge même incohérent que la superstar continue d’arborer le brassard de capitaine à cet âge. Ronaldo, qui a égalé Lionel Messi en disputant sa sixième Coupe du monde, a débuté avec le Portugal lors de leur entrée en lice dans cette phase de groupes face à la RD Congo, mercredi. Sous la direction de Roberto Martínez, la Seleção dispose pourtant d’un effectif particulièrement fourni, et les récents vainqueurs de la Ligue des Nations 2025 figurent parmi les outsiders sérieux de la compétition, aux côtés de la France, de l’Espagne, de l’Angleterre ou encore de l’Argentine.

Malgré l’ouverture du score rapide signée João Neves dès la 6e minute, le Portugal n’a pas réussi à convertir sa domination à Houston. Juste avant la pause, Yoane Wissa a remis les deux équipes à égalité, profitant d’un temps faible portugais. La Seleção a ensuite poussé sans succès, concédant un match nul frustrant. De son côté, Cristiano Ronaldo a vécu une soirée particulièrement discrète : aucun tir, aucune occasion créée, aucun dribble réussi et aucun duel remporté en première période. Une prestation sans impact, malgré son maintien sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final.

Après la rencontre, Paul Scholes n’a pas mâché ses mots sur le podcast The Good, The Bad & The Football : « Je pense que c’est un défi pour l’entraîneur. » L’ancien international anglais affirme avoir déjà interrogé Roberto Martínez sur ce sujet : « J’ai eu une conversation hors caméra avec lui… je lui ai demandé : “Est-ce qu’il vous pose problème ?”, parce que j’ai le sentiment que c’est préoccupant. » Scholes estime également que l’âge de Ronaldo pose question au plus haut niveau : « À 41 ans… il n’y a qu’un seul poste sur le terrain où un joueur de cet âge devrait être titulaire, et c’est gardien de but. » Tout en reconnaissant les qualités du Portugais, il nuance : « Il va marquer des buts dans une équipe qui domine et qui a la possession. Mais dans les matchs de transition, à 41 ans… ses déplacements deviennent un vrai sujet. »

Ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, Scholes confie même « plaindre » Roberto Martínez, qu’il estime face à un dilemme tactique majeur. Selon lui, le quintuple Ballon d’Or serait plus efficace en sortie de banc : « Le problème avec le Portugal, c’est qu’ils n’ont pas vraiment d’avant-centre exceptionnel. Il faut quelqu’un qui court. » Et de conclure : « Pour moi, il doit être performant sur les 15 dernières minutes. Qu’un joueur de 40 ou 41 ans joue en pointe, je ne comprends pas. »

Dans son analyse, Scholes prend également pour exemple Luka Modrić, toujours performant à 40 ans au milieu de terrain, mais estime que la position d’avant-centre exige davantage de mobilité à cet âge. Enfin, il ajoute que la pression statistique autour de Ronaldo, comparé à Lionel Messi ou Kylian Mbappé, pourrait encore accentuer les tensions. Une prise de position tranchée qui relance le débat sur la place de Cristiano Ronaldo dans le projet portugais.





