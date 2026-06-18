Mondial 2026: les sœurs de Cristiano Ronaldo crient au «vol» après Portugal 1-1 RDC

Tenus en échec par la RD Congo (1-1), les Portugais ont déçu pour leur entrée en lice au Mondial 2026. Une contre-performance qui a suscité de vives réactions dans l’entourage de Cristiano Ronaldo, ses sœurs dénonçant publiquement l’arbitrage et la prestation de la Seleção.

Le Portugal a manqué son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 en concédant un match nul frustrant face à la RD Congo (1-1), un résultat qui laisse déjà des regrets dans le camp lusitanien. Sur le terrain, Cristiano Ronaldo n’a une nouvelle fois pas pesé sur la rencontre, livrant une prestation en demi-teinte qui n’a pas échappé aux observateurs. Aligné d’entrée par le staff portugais, le capitaine de 41 ans est resté sur la pelouse l’intégralité de la rencontre, sans parvenir à dynamiser une attaque longtemps stérile face à une défense congolaise bien organisée.

Mais c’est en dehors du terrain que la rencontre a pris une tournure inattendue. Les sœurs de la star portugaise se sont exprimées sur les réseaux sociaux, des propos relayés par la presse portugaise, et notamment par Record, dans un climat de forte tension autour de la performance de la Seleção. Elma Aveiro a dénoncé un sentiment d’injustice, estimant que le Portugal avait été lésé par les circonstances du match, tout en défendant l’état d’esprit du groupe malgré ce faux départ. « Je crois que les débuts sont difficiles, mais les fins sont bonnes. C’est vous [les joueurs] qui êtes sur le terrain. C’est facile de parler. Et en plus, se faire voler la victoire de cette manière, ce n’est pas facile », a-t-elle posté.

Sa sœur, Kátia Aveiro, s’est montrée encore plus critique envers le contenu affiché par la sélection, ciblant indirectement certains choix et comportements des joueurs portugais. Elle a fustigé un manque de créativité et d’intensité, évoquant une équipe trop passive et désorganisée. « Comme par magie, ils ont oublié comment se passer le ballon, récupérer le ballon, lancer des contre-attaques. Le jeu s’est déroulé du milieu de terrain vers l’arrière. Étrange, cette Coupe du monde. Étrange. Mais allons-y. De mauvais débuts, de belles fins. Jusqu’au bout ». Ces prises de position viennent accentuer la pression autour d’un Portugal annoncé favori, mais déjà contraint de réagir rapidement pour éviter de compromettre ses ambitions dans ce Mondial 2026.





