PSG: Achraf Hakimi sera jugé pour viol

La Cour d’appel de Versailles a confirmé la tenue d’un procès visant Achraf Hakimi dans une affaire de viol présumé remontant à 2023. Le joueur du Paris Saint-Germain et capitaine du Maroc conteste fermement les accusations, tandis qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée.

Une Cour d’appel française a confirmé ce vendredi la tenue d’un procès visant le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, dans une affaire de viol présumé remontant à 2023. Les faits allégués datent de février 2023, lorsqu’une femme âgée de 24 ans à l’époque avait signalé aux autorités du Val-de-Marne avoir été victime d’un viol, impliquant le joueur marocain. Cadre du PSG et capitaine de la sélection marocaine, Hakimi, engagé actuellement en Coupe du monde 2026, où le Maroc doit notamment affronter l’Écosse lors de son deuxième match de groupe, conteste depuis le début l’intégralité des accusations portées contre lui.

Dans la foulée de la décision de la cour d’appel de Versailles, le latéral droit a réagi sur le réseau social X, affirmant attendre cette échéance judiciaire avec impatience et se disant prêt à s’exprimer devant la justice : « Enfin, je vais pouvoir parler ». Aucune date d’audience n’a pour l’heure été fixée pour ce procès devant le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine. De son côté, son avocate, Me Fanny Colin, a réagi en soulignant la position de son client : « Cette confirmation était attendue. Rien ici ne prouve sa culpabilité, il maintient fermement sa défense ».





