Bénin: L’Anracs détruit 95 kg de cocaïne et d’importantes quantités de stupéfiants à Ouidah

​L’engagement du Bénin contre la criminalité organisée s’est matérialisé par une action d’envergure ce jeudi 18 juin 2026 à Ahozon, dans la commune de Ouidah. L’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis (Anracs) a procédé à l’incinération publique de plusieurs cargaisons de stupéfiants et de substances psychotropes saisis sur le territoire national.

Parmi les produits réduits en cendres figuraient notamment 95 kilogrammes de cocaïne interceptés un mois plus tôt au Port autonome de Cotonou. ​L’opération, exécutée sur le site de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), s’est déroulée sous le contrôle rigoureux des autorités judiciaires, en présence de magistrats, de hauts représentants du ministère de la Justice, ainsi que des détachements de la Police républicaine et des Forces armées béninoises.

​Une saisie portuaire majeure définitivement neutralisée

​Selon les précisions de Raynier Florent Gnansomon, Directeur général de l’Anracs, ces substances illicites sont issues de diverses opérations menées dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les réseaux de stupéfiants.

​Le lot le plus significatif de cette incinération concernait les 95 kilogrammes de cocaïne pure. Cette cargaison avait été interceptée à la mi-mai 2026 au Port autonome de Cotonou lors d’une opération de surveillance ciblée de l’Unité spéciale de Police fluviale et maritime (USPFM). Les agents d’élite avaient découvert cinq ballots de drogue ingénieusement dissimulés dans la crépine d’un navire porte-conteneurs battant pavillon étranger, avant de confier le dossier à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs (Ocertid) pour l’enquête de fond.

​Du cannabis et des psychotropes également incinérés

​En plus de la cocaïne, l’Anracs a fait détruire de volumineux stocks de cannabis et une quantité importante de produits psychotropes saisis lors de récentes procédures judiciaires.

L’agence a rappelé que cette destruction systématique vise un double objectif : faire appliquer strictement les décisions de justice et éliminer définitivement tout risque de réintroduction ou de fuite de ces produits dangereux vers les circuits criminels locaux ou internationaux.

​Un dispositif sous haute sécurité réglementaire

​Le convoyage, la sécurisation du site d’Ahozon et la surveillance du processus de combustion ont été confiés à un impressionnant dispositif mixte de militaires et de policiers.

​« Leur destruction constitue l’une de nos prérogatives », a martelé Raynier Florent Gnansomon. Il a souligné que l’Anracs remplit ainsi sa mission légale de gestion et de liquidation des biens saisis dans le cadre de la criminalité transnationale. En sortant définitivement des scellés judiciaires pour être consumés, ces produits toxiques marquent la fin de plusieurs procédures de démantèlement de réseaux mafieux au Bénin.