Affaire Candide Azannaï : son avocat évoque un possible non-lieu après son audition à la Criet

Auditionné ce jeudi 18 juin 2026 par la commission d’instruction de la Criet dans le dossier de complot contre la sûreté de l’État, Candide Azannaï a répondu aux questions des magistrats pendant plusieurs heures. À l’issue de cette audition, son avocat, Maître Aboubacar Baparapé, s’est montré confiant et estime qu’aucun élément probant ne permet d’impliquer son client dans les faits qui lui sont reprochés.

L’ancien ministre délégué à la Défense, Candide Azannaï, a comparu ce jeudi 18 juin 2026 devant la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Une audition très attendue dans le cadre du dossier de complot contre la sûreté de l’État pour lequel l’opposant est détenu depuis près de six mois.

À sa sortie de l’audience, son avocat, Maître Aboubacar Baparapé, s’est montré satisfait de la prestation de son client devant les magistrats instructeurs. Selon lui, Candide Azannaï a apporté des réponses claires aux différentes questions qui lui ont été posées.

« Il a répondu de la plus belle manière », a déclaré l’avocat au micro de Bip Radio, sans toutefois entrer dans les détails de l’instruction en cours.

La défense estime que les accusations portées contre l’ancien député ne reposent pas sur des éléments suffisamment solides. Maître Baparapé affirme notamment qu’aucune preuve ne permet, à ce stade, d’établir l’implication de son client dans la tentative de coup d’État du 7 décembre 2025.

Fort de cette conviction, l’avocat dit espérer une décision favorable à l’issue de l’enquête judiciaire. « Je me bats pour que ce soit un non-lieu pour qu’on n’aille pas devant la justice », a-t-il affirmé.

Pour la défense, il revient désormais à la commission d’instruction de poursuivre ses investigations et de tirer les conclusions qui s’imposent. Maître Baparapé rappelle que les personnes contre lesquelles aucune infraction ne sera retenue devraient être libérées, tandis que celles considérées comme présumées coupables seront renvoyées devant la juridiction de jugement.

Interpellé le 20 décembre 2025, au lendemain de la tentative de coup d’État manquée, Candide Azannaï est poursuivi pour « complot contre l’autorité de l’État » et « provocation directe à la rébellion ». Son dossier reste en cours d’instruction à la Criet.