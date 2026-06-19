Togo : braquage en plein jour à Adoboukomé, deux blessés par balle

Un braquage à main armée a été perpétré ce jeudi 18 juin 2026 à Adoboukomé, près du Grand marché de Lomé. Selon les premiers témoignages, un individu circulant à moto a ouvert le feu sur un véhicule particulier avant d’emporter une sacoche contenant de l’argent. Deux personnes blessées par balle ont été évacuées vers les services d’urgence.

Un braquage à main armée a été perpétré ce jeudi 18 juin 2026 à Adoboukomé, dans les environs du Grand marché de Lomé. Selon les premiers témoignages, un individu circulant à moto a ouvert le feu sur un véhicule particulier avant d’emporter une sacoche contenant de l’argent.

Les faits se sont produits au carrefour Adoboukomé, non loin de l’ancien cinéma Grand Rex. D’après des riverains, l’assaillant, qui n’a pas encore été identifié, circulait sur une moto immatriculée au Ghana. Il aurait tiré sur un véhicule de tourisme pour contraindre ses occupants à s’arrêter.

Après les tirs, l’individu se serait emparé d’une sacoche contenant des fonds avant de prendre la fuite à moto. Aucun montant officiel n’a été communiqué sur la somme emportée.

Deux blessés évacués vers les urgences

La fusillade a provoqué un mouvement de panique dans ce secteur très fréquenté de la capitale togolaise. Le bilan provisoire fait état de deux personnes blessées par balle. Elles ont été évacuées vers les services d’urgence de Lomé pour une prise en charge.

Après le braquage, les forces de l’ordre et de sécurité se sont déployées sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et procéder aux premières constatations. Une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur présumé des faits et établir les circonstances exactes de l’attaque.

Le signalement de la moto utilisée par le suspect, ainsi que sa plaque d’immatriculation ghanéenne, a été transmis aux postes de contrôle et aux frontières dans le but de faciliter son interception.

Ce braquage survenu en pleine journée dans un quartier commerçant ravive les inquiétudes des habitants, commerçants et automobilistes face aux actes d’insécurité dans la capitale. Les autorités invitent toute personne disposant d’informations utiles à se rapprocher des services de police ou du commissariat le plus proche.