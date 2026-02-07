Hongrie : ‘Conseil de la paix’ pour Gaza, le Premier ministre hongrois annonce une invitation à Washington

Le samedi 7 février, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé qu’il se rendrait bientôt aux États-Unis pour participer à une rencontre organisée par le président américain Donald Trump, selon un communiqué relayé par l’AFP.

Interrogé sur ce déplacement, M. Orbán a précisé qu’il serait à Washington dans un délai de deux semaines pour assister à la réunion inaugurale du «Conseil de paix» initié par la Maison-Blanche.

Cette déclaration a été faite au cours d’un meeting de campagne tenu à Szombathely, dans l’ouest de la Hongrie, alors que le pays se prépare aux élections législatives prévues en avril 2026.

La visite annoncée s’inscrit au cœur d’une période électorale pour Budapest et survient alors que le chef du gouvernement multiplie les apparitions publiques. L’invitation à participer à la session inaugurale du «Conseil de paix» met en lumière les échanges entre Budapest et Washington, au moment où les relations internationales et les alliances stratégiques occupent une place importante dans le débat politique national.

