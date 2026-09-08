Hongrie : 10 diplomates russes expulsés, Moscou promet une riposte

La Hongrie a ordonné mardi 8 septembre le départ de dix membres de la mission diplomatique russe à Budapest, accusés d’activités incompatibles avec leur statut. Moscou a promis une réponse, tandis que le gouvernement hongrois assure vouloir maintenir les canaux de dialogue avec la Russie.

La ministre hongroise des Affaires étrangères, Anita Orbán, a indiqué que les dix diplomates avaient mené en Hongrie des activités jugées inacceptables au regard de la Convention de Vienne. Elle n’a pas précisé la nature de ces faits ni rendu publics les noms ou les fonctions des personnes visées.

Budapest présente la mesure comme une décision destinée à protéger la sécurité et la souveraineté du pays. Le ministère hongrois des Affaires étrangères a informé l’ambassadeur de Russie de la décision et demandé aux diplomates concernés de quitter le territoire.

La Russie a immédiatement annoncé qu’elle réagirait. Son ambassadeur à Budapest, Evgueni Stanislavov, a dénoncé une escalade injustifiée et indiqué qu’une réponse serait apportée. Le ministère russe des Affaires étrangères a également promis des représailles, sans en préciser la forme ni le calendrier.

Le gouvernement hongrois insiste toutefois sur le fait que l’expulsion ne signifie pas une rupture des relations diplomatiques. Anita Orbán a affirmé que Budapest entendait poursuivre le dialogue nécessaire avec Moscou, sur la base du respect mutuel et des règles diplomatiques.

Un virage dans les relations entre Budapest et Moscou

Cette décision marque une inflexion nette par rapport à la ligne suivie sous l’ancien Premier ministre Viktor Orbán, battu aux élections législatives d’avril après seize années au pouvoir. Son gouvernement avait conservé des relations étroites avec le Kremlin après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 et s’était régulièrement opposé à certaines initiatives européennes visant Moscou.

Le nouveau Premier ministre Péter Magyar a, au contraire, fait du rapprochement avec l’Union européenne et l’OTAN l’un des axes de sa politique étrangère. Son gouvernement dit vouloir restaurer la confiance avec les partenaires occidentaux tout en maintenant des relations pragmatiques avec la Russie, notamment sur les dossiers économiques et énergétiques.

La portée symbolique de l’expulsion est d’autant plus forte que la Hongrie n’avait pas publiquement renvoyé de diplomates russes depuis 2018. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, de nombreux pays européens avaient procédé à des expulsions massives de représentants russes, souvent sur fond de soupçons d’activités de renseignement. Budapest était alors restée à l’écart de ce mouvement.

Moscou annonce une réponse

Les autorités hongroises n’ont pas assimilé publiquement les activités reprochées aux dix diplomates à de l’espionnage. La Commission européenne a néanmoins rappelé que plusieurs États membres ont renforcé ces dernières années leurs mesures contre des activités russes qualifiées d’hybrides. Dans ce contexte, Berlin a récemment ordonné la fermeture de la Maison russe après une attaque hybride.

À Moscou, le ton employé laisse présager une mesure de réciprocité contre la représentation hongroise en Russie. Aucune décision concrète n’avait toutefois été annoncée dans l’immédiat. L’épisode ouvre une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays, alors que Budapest cherche à redéfinir sa place au sein du bloc européen sans fermer complètement la porte au dialogue avec le Kremlin.