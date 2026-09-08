Salma Hayek célèbre ses 60 ans avec une baignade nue publiée sur Instagram

Salma Hayek a marqué ses 60 ans en partageant le 7 septembre deux photos prises lors d’une baignade nue en mer, accompagnées d’un bref message de gratitude.

Salma Hayek a célébré ses 60 ans en partageant lundi 7 septembre deux photos prises lors d’une baignade nue en mer. L’actrice et productrice mexicano-américaine, née le 2 septembre 1966, a publié ces images sur Instagram quelques jours après son anniversaire, avec un message exprimant sa gratitude à l’entrée de cette nouvelle décennie.

Les clichés montrent la star de Frida dans l’océan, le corps en grande partie dissimulé par l’eau et les vagues. La publication a rapidement suscité de nombreuses réactions parmi ses abonnés et plusieurs personnalités du cinéma et de la musique.

Selon People, Salma Hayek a simplement accompagné les photos des mots « 60 and grateful ». Le magazine précise que l’actrice a atteint cet âge le 2 septembre avant de partager les images cinq jours plus tard. Reuters Connect a également relayé cette publication Instagram le 8 septembre.

Cette séquence intervient quelques semaines après un autre événement familial important pour l’actrice : elle est devenue grand-mère pour la première fois. Son beau-fils François Pinault Jr. a accueilli un garçon prénommé François avec son épouse Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

Salma Hayek est mariée depuis 2009 à l’homme d’affaires français François-Henri Pinault. Le couple a une fille, Valentina Paloma Pinault. L’actrice est également belle-mère des autres enfants de son époux.

La publication s’inscrit dans une série d’apparitions où Salma Hayek revendique publiquement une relation décomplexée à l’âge et à son image. À 60 ans, l’actrice reste active au cinéma et continue de partager régulièrement avec son public des moments personnels, des coulisses professionnelles et des prises de parole sur la représentation des femmes à Hollywood. En 2023, elle figurait notamment parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde sélectionnées par Time.

Le choix d’une baignade nue pour marquer cet anniversaire a surtout fait réagir pour son caractère assumé et intime, sans constituer l’annonce d’un nouveau projet. La publication reste avant tout un message personnel de célébration diffusé par l’actrice elle-même.